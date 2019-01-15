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蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等稱今下午完成更改

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▲▼蘇貞昌視察機場防疫。（圖／行政院提供）

▲防檢局表示，目前隨身行李無法每一件都檢查到，預計將增設專區。（圖／行政院提供）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（14日）到桃園機場了解防疫流程，對宣傳海報字體太小和手提行李抽檢率只有30%等狀況相當不滿，農委會防檢局今（15日）表示，海報部分比較容易解決，已要求同仁務必今天下午前要完成所有更改，其他因牽涉設備採購等問題，會盡快完成。

防檢局局長馮海東指出，針對蘇貞昌提出待改善的部分，都有馬上進行檢討，海報的宣傳標示字體太小、不清楚等，都會重新設計，已有要求最慢今天下午要完成。至於隨身行李檢疫率方面，動線其實都有做調整，但還是無法每一件都檢查到，要再增加設備，及設隨身行李檢查的專區等，由於該狀況牽涉採購等問題， 須跟關務署討論，才能盡快補足設備、人力。

▲▼蘇貞昌視察機場防疫。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌昨天到機場了解防疫狀況，不滿海報字體太小等。（圖／行政院提供）

馮海東進一步說明，關務署日前已有在防疫會議上提出要將現在的2道防線，拉長到4道防線，設置在旅客下機後要入境的排隊處，也是篩檢旅客是否發燒的地方， 規劃成隨身行李的檢查關卡，確保每一件行李都可以檢查到。

另外，去年12月18日非洲豬瘟罰款提高後，至今已開出54件罰單，馮海東指出，目前繳納的只有3人，但因為繳款期限有1個月，要過了行政申訴期才能催繳，對於外籍旅客，如沒繳，下次則直接拒絕入境。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,疫情,防檢局,馮海東,行政院,蘇貞昌,桃園機場,防疫,海報,隨身行李

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