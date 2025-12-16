　
衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良回應霸凌案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部所屬5位簡任主管，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，雖然經過衛福部調查懲處，監察院仍於今（16日）通過監委提案，彈劾5人並送懲戒法院審理。衛福部長石崇良今日受訪表示，對於職場霸凌的問題一向以「勿枉勿縱」的態度來處理，今日監院的調查報告，衛福部會儘速展開了解，如果有新事證也不排除重啟調查。

監察院指出，衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等各員，均為簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，已逾越職務正當合理範圍，且害得同仁就診身心科、選擇降調即離開職場。監察院今（16日）通過監委提案，彈劾5人，並送懲戒法院審理。

該起霸凌案在去年底經衛福部調查，確認林春燕、王燕琴、王齡儀3人霸凌案件成立，分別被核予記1大過、1小過、1大過處分，其中林春燕情節重大調離現職移付懲戒，王齡儀也調離現職；至於祝健芳、劉玉娟2人霸凌案未成立，但涉及管理不周、行為與言語不當等因素，遭記過申誡，劉玉娟續擔任衛福部主秘但社保司長職務免兼。

然而監委今日也指出，衛福部因急於對職場霸凌事件的輿情止血，未能完整清查，監察院訪談相關證人也發現部分涉案人員的新事實及事證，將併移衛福部就本案當時疑涉職場霸凌案件之其他相關人等重新依法審視。

石崇良今日出席活動受訪表示，會針對監院報告儘速展開了解「如果有新事證，我們也不排除重啟調查。」另一方面，衛福部也會強化職場霸凌相關教育、宣導，同時也要讓同仁有明確申訴管道，依照規定秉公處理，最重要的就是做到「勿枉勿縱」，不冤枉任何人，但是也不要錯放了應該要負起責任的人。

針對祝健芳仍任司長遭監委認為不恰當，石崇良回應，目前尚無足夠時間把監察院報告詳讀，會盡快了解後採取進一步作為，也會請人事處重新檢視內部對於部長信箱處理流程上，有沒有要再改進的地方，如果有就會強化。

至於相關懲處何時會出來？石崇良強調會以最快速度取得報告，除了媒體報導之外，要有完整報告內容，才是衛福部後續進行的重要依據，會盡快來進行。

12/14 全台詐欺最新數據

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

