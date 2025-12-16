咖啡迷崩潰！歐客佬賣頂級藝伎豆竟是假貨　台中食安處介入調查

▲標榜為精品咖啡、台中市十大伴手禮常勝軍「歐客佬咖啡」驚爆高價咖啡豆標示不符爭議。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

標榜為精品咖啡、台中市十大伴手禮常勝軍「歐客佬咖啡」，驚爆高價咖啡豆標示不符爭議！歐客佬遭巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的莊園主、被視為「藝伎教父」之稱的Willem J. Boot二度發文砲轟，指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，假冒「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義販售。對此，台中市食安處已介入調查並函送地檢署偵辦。工策會也提到，若經查證實屬實，將撤銷得獎資格，且三年內不得再行參選。

台中市政府表示，食安處於11月底即動員多組人力，前往歐客佬總公司及門市進行查察。經查，現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，已涉及違反《食安法》第15條「攙偽或假冒」之規定，全案依同法第49條函送台中地檢署偵辦，後續將配合司法調查。

▲工策會強調，若廠商經查證實有重大爭議，將依規定撤銷十大伴手禮得獎資格，並收回獎座、證書，且自撤銷日起三年內不得再行參選，後續將視司法調查結果辦理。（圖／記者游瓊華攝）



由於歐客佬屢獲「台中市十大伴手禮」殊榮，外界也關心其得獎資格是否會受影響？對此，工策會澄清，此次涉案產品並非當初的得獎品項，但工策會強調，品牌誠信至關重要，若廠商經查證實有重大爭議，將依規定撤銷其得獎資格，並收回獎座、證書，且自撤銷日起三年內不得再行參選，後續將視司法調查結果辦理。

事件在網路上迅速發酵，許多老顧客感到失望透頂，有網友直言「這是誠信問題」，更有人痛心表示：「真糟糕！我還多次購買咖啡豆出國送人，這下丟臉了。」部分激動的網友怒轟根本是「慣犯，丟台灣臉」，認為若涉及詐欺，「應該就直接收攤了」，顯示消費者對品牌的信任已因這次事件而嚴重動搖。