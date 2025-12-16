　
    • 　
>
「牯嶺街創新書市」300攤限2天封街開張！一人出版社生存術揭秘

▲▼「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，其中「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

▲「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

記者林育綾／台北報導

「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，結合大型的「牯嶺街書香創意市集」於台北牯嶺街封街，集結多達300位攤主參與；同時有「國際論壇」在二二八國家紀念館進行，邀請來自印尼、韓國、新加坡、馬來西亞、西班牙等地的出版人、獨立書店經營者，揭開「一人出版社」生存術秘辛。

主辦單位表示，「世界的讀字公民」是一項結合閱讀行動、出版實作、公共討論的國際交流計畫，今年再次選擇牯嶺街這條舊書街作為主要舞台，讓出版不只存在於論壇或書頁，而是回到街道與城市空間中被看見、討論，希望呈現「書是如何被做出來，又如何在各地活下來」，因此同時安排市集與論壇，讓讀者在逛書攤的同時，也能理解出版背後的勞動與結構。

▲▼「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，其中「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

▲▼「牯嶺街書香創意市集」集結多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

▲▼「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，其中「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

其中「牯嶺街書香創意市集」將於12月20至21日，從牯嶺街1號封街舉行，這場市集從2000年持續至今，已連續舉辦25年，是全台歷史最久、最老派（牌）的創意書市之一，今年以「畫字遊」為主題，透過閱讀、書寫、繪畫、現地互動設計，讓參與者實際介入創作與出版的生成過程，而非只有買書。

市集共集結超過300位攤主，內容涵蓋古冊舊書、獨立出版、藝術小誌、詩文工藝、繪本漫畫、現地創作行動，並設計超過「125種互動遊戲」沿街款待，包括閱讀遊戲、創作實作與街頭展演。

為了呼應25周年，市集也推出「5×5賓果集章」串連書攤與創作者，鼓勵民眾透過實際走訪與對話，重新建立與書、人與街道的關係。

來自世界各地的獨立出版人、獨立書店工作者也齊聚，包括西班牙、韓國、印尼、新加坡、馬來西亞、日本、澳門、香港、中國，都到現場設攤、交流。活動2天，街上活動超過40場，包括台語晚會，短講、唸歌、落語、漫才、單口喜劇、馬路論壇、快閃表演等。

▲▼「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，其中「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

▲「牯嶺街書香創意市集」12月20至21日。（圖／Facebook／牯嶺街書香創意市集）

活動期間也媒合9組國內獨立書店與創作者，推出「閱讀共創」提案，將書店精神延伸到街道現場。例如透過生成式技術，結合書法與插畫的出版實驗、以繡線與兒童視角，重新詮釋詩作的閱讀計畫，或引導參與者把閱讀心得轉化為立體書與小誌，讓閱讀成為可被實作與討論的創作行動。

▲▼「2025世界的讀字公民」將於12月20至21日舉行，其中「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（圖／獨立出版聯盟提供）

▲「2025世界的讀字公民 國際獨立出版論壇」免費入場。（圖／獨立出版聯盟提供）

另一主題活動是「2025世界的讀字公民 國際獨立出版論壇」，將於「二二八國家紀念館」1樓展演廳舉行，12月20及21日期間，每日安排3場講座，每場90分鐘，皆為免費報名入場，並提供即時中文口譯。

論壇邀請西班牙、韓國、印尼、新加坡、馬來西亞等國的獨立出版人與書店代表，分享各地書業環境的差異、經營條件與挑戰，像是「一人出版社生存術」，從資金、人力到市場結構等，具體討論如何在不同文化、產業背景中運作。

「2025世界的讀字公民@牯嶺街」活動詳情

畫字遊「牯嶺街書香創意市集」
12月20日（六）10:00—20:00
12月21日（日）10:00—17:00
地點：牯嶺街1號（南海路口至寧波西街口封街開市）

國際獨立出版論壇｜二二八國家紀念館
12月20日（六）—12月21日（日）
每日三場　11:00—16:30（每場90分鐘）
地點：二二八國家紀念館 1樓展演廳
地址：台北市中正區南海路54號
論壇講座均免費自由入場，可於ACCUPASS報名

