生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆港西碼頭面板基樁劣化　港務公司整修提升結構安全

▲▼基隆港西17、18軌道（含西16至18、20碼頭）整修工程。（圖／港務公司提供）

▲基隆港西17、18軌道（含西16至18、20碼頭）整修工程。（圖／港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

基隆港西16至18、20碼頭已服務近40年，面板與基樁均有老化現象，台灣港務公司基隆分公司近期完成「基隆港西17、18軌道（含西16至18、20碼頭）整修工程」，將橋式機軌道進行拆除汰換及基礎改善，提升行走平順度及結構安全。

基隆港務分公司表示，日前針對碼頭等結構物辦理定期檢測，發現基隆港西16至18、20碼頭面板與基樁等構件已有劣化跡象，另西17、18碼頭橋式機軌道亦已有磨損、變形及不平整等問題，因此著手進行整修工程。

基隆港務分公司說明，此次工程內容包括西17及西18碼頭的橋式機軌道進行拆除汰換及基礎改善，軌道總長度約1,100公尺（海陸側各550公尺），同時整修電纜槽、抗拉器、防颱鎖及阻擋器等附屬設施，另在碼頭結構方面，納入西16至18、20碼頭面板及基樁破孔等修復，提升橋式機行走平順度、碼頭結構安全性。

基隆港務分公司表示，為降低對裝卸作業與交通動線影響，採分段施作方式，結合橋式機歲修，並利用非尖峰時段施作，兼顧港埠營運與工程改善需求。

▲▼基隆港西17、18軌道（含西16至18、20碼頭）整修工程。（圖／港務公司提供）

▲基隆港西17、18軌道（含西16至18、20碼頭）整修工程。（圖／港務公司提供）

另外，花蓮港務分公司今年完成智慧能源管理系統的功能擴充，新增「智慧水壓監測系統」，將港區水壓監測數據納入既有平台，建立即時監控與自動預警機制。

花蓮港務分公司表示，花蓮港區用水涵蓋船舶靠泊、倉儲場域及各項港埠設施，管線範圍廣、負載變動大，過往水壓異常多依賴現場巡查才能確認，今年起於6處主要供水節點裝設數位水壓計，並完成與智慧能源管理系統整合，改善過去無法即時得知漏水狀況。

