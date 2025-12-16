　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

▲▼竹北,新竹,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲原PO搬到新竹一年。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹是科技重鎮，不少人因為工作搬來，但最近有女網友住了一年卻搖頭，直呼新竹只適合生存、不適合生活。她為了另一半搬到新竹，說自己不是工程師、沒有百萬年薪分紅，卻得面對「比台北還貴、品質卻普普」的早午餐；日常也幾乎只剩公司、家裡、健身房三點一線，無奈感瞬間引爆討論。

女網友表示，她為了另一半搬到新竹滿一年，心得只有「適合生存，不適合生活」。會這麼說，是因為她的薪水不如工程師高，卻要承受比台北貴，卻未必換到對應品質的一餐。此外，城市節奏讓她很難產生「在生活」的感覺，每天就是三點一線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管她曾報過舞蹈課想增加生活感，「結果每到星期五，腦中唯一的念頭還是：『趕快逃離這個地方』。」她認為，新竹就是個「工作、存錢」，然後就會離開的地方，「前提是，千萬不要有生小孩的打算！不然這個『存錢過境』的計畫，會變成另一種困局。」

貼文引發兩派論戰，有人也有感表示，「我也是婚後嫁來新竹，真的是很不喜歡這個地方，這邊是適合工作而已，小孩根本沒有辦法帶出門」、「認同！上週六一家人陪我女兒在台北市信義區的街邊吃了個義大利麵晚餐（微風百貨附近），我的心死了，新竹的東西真的是又貴份量又少」、「因為另一半來新竹9年，也是一直無法對新竹多一點點喜歡，但不是因為物價，是因為交通、天氣、食物和人的冷漠。」

但也有網友表示，「我是兩年半前決定聽太太的從台北搬來新竹住。但是，我倒是挺喜歡新竹這種特性，平常就是兩點一線，不是去辦公室就是回家窩著，也會跟你一樣去健身房」，他還說自己喜歡新竹比台北慢的步調，「沒有什麼娛樂場所更好，適合修行人（笑）。最愛的莫過於風很透不太會下雨，相較起台北的悶，這裡舒爽多了。」

還有人認為，「新竹絕對不是一個很棒的城市，他有著老城市所有該遇到的問題，但是在某些時刻他又有著老城市才會有的魅力」、「在地人路過，其實新竹的天氣是很適合生活的，多風少雨，每每颱風的影響幾乎很少；有都市也有鄉下，交通雖然不比雙北，但其實還算堪用；整體道路不算壅塞，生活節奏相對台北也慢了不少，沒這麼窒息。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」
逃3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

外送接單驚見「陪吃晶華buffet」 再給小費！釣出過來人：真的吃過

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

剛出社會「要選涼缺／有發展性的工作？」　過來人曝1關鍵

高雄港新造受泥船明年上線　「耗資2.7億元」年清淤量近3倍

陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

外送接單驚見「陪吃晶華buffet」 再給小費！釣出過來人：真的吃過

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

剛出社會「要選涼缺／有發展性的工作？」　過來人曝1關鍵

高雄港新造受泥船明年上線　「耗資2.7億元」年清淤量近3倍

陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

買賣房子也能歡慶雙12！永慶房屋「成交客戶專屬」活動抽iPhone

飼主6個月前街上找回失蹤貓　1年後驚見「真貓自己返家」傻眼

腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

生活熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

2026馬年！　5生肖換工作發大財

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台下2天！　轉雨時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

更多熱門

相關新聞

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，在停職一年多後，高院今（16日）二審宣判大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。外界也關注高虹安復職與2026爭取連任一事。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，高市長官司大勢底定，為新竹縣市選情，注入強心針，從反惡罷到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區；當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏！

4個步驟拿下「億元專案」！

4個步驟拿下「億元專案」！

新竹首屆公民提案競賽頒獎

新竹首屆公民提案競賽頒獎

竹東草叢內發現枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

竹東草叢內發現枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

台灣1成兒童食物過敏　醫揭「口服減敏療法」奏效可吃海鮮、花生

台灣1成兒童食物過敏　醫揭「口服減敏療法」奏效可吃海鮮、花生

關鍵字：

新竹生活品質物價工作居住

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面