陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹是科技重鎮，不少人因為工作搬來，但最近有女網友住了一年卻搖頭，直呼新竹只適合生存、不適合生活。她為了另一半搬到新竹，說自己不是工程師、沒有百萬年薪分紅，卻得面對「比台北還貴、品質卻普普」的早午餐；日常也幾乎只剩公司、家裡、健身房三點一線，無奈感瞬間引爆討論。

女網友表示，她為了另一半搬到新竹滿一年，心得只有「適合生存，不適合生活」。會這麼說，是因為她的薪水不如工程師高，卻要承受比台北貴，卻未必換到對應品質的一餐。此外，城市節奏讓她很難產生「在生活」的感覺，每天就是三點一線。

儘管她曾報過舞蹈課想增加生活感，「結果每到星期五，腦中唯一的念頭還是：『趕快逃離這個地方』。」她認為，新竹就是個「工作、存錢」，然後就會離開的地方，「前提是，千萬不要有生小孩的打算！不然這個『存錢過境』的計畫，會變成另一種困局。」

貼文引發兩派論戰，有人也有感表示，「我也是婚後嫁來新竹，真的是很不喜歡這個地方，這邊是適合工作而已，小孩根本沒有辦法帶出門」、「認同！上週六一家人陪我女兒在台北市信義區的街邊吃了個義大利麵晚餐（微風百貨附近），我的心死了，新竹的東西真的是又貴份量又少」、「因為另一半來新竹9年，也是一直無法對新竹多一點點喜歡，但不是因為物價，是因為交通、天氣、食物和人的冷漠。」

但也有網友表示，「我是兩年半前決定聽太太的從台北搬來新竹住。但是，我倒是挺喜歡新竹這種特性，平常就是兩點一線，不是去辦公室就是回家窩著，也會跟你一樣去健身房」，他還說自己喜歡新竹比台北慢的步調，「沒有什麼娛樂場所更好，適合修行人（笑）。最愛的莫過於風很透不太會下雨，相較起台北的悶，這裡舒爽多了。」

還有人認為，「新竹絕對不是一個很棒的城市，他有著老城市所有該遇到的問題，但是在某些時刻他又有著老城市才會有的魅力」、「在地人路過，其實新竹的天氣是很適合生活的，多風少雨，每每颱風的影響幾乎很少；有都市也有鄉下，交通雖然不比雙北，但其實還算堪用；整體道路不算壅塞，生活節奏相對台北也慢了不少，沒這麼窒息。」