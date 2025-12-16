台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝　10萬人朝聖笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在找美國奧蘭多的餐廳時，意外發現上萬筆好評中一則「三層加密」的五星評價，裡面是以台語寫下勸退文，巧妙地向同鄉發出警訊，而截圖也在網上瘋傳，狂吸超過10萬人按讚。

網友在Threads上提到，他在美國奧蘭多找餐廳時，看到某間餐廳累積超過1萬則高評價，於是點進評論區查看，結果卻意外發現一則「只有台灣人看得懂」的五星勸退文，讓他忍不住笑虧，「謝謝好心人。」

該則評論表面上給了滿分五星，但內文卻以台語勸退，「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」意思就是「我覺得食物有夠油，而且超級貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」

由於「台語式中文」難以直接翻譯，店家顯然是將這則五星好評視為正向回饋，所以禮貌回覆道「感謝您撥冗與我們分享您的寶貴意見。顧客願意分享自身體驗對我們而言意義重大，也很高興這次能符合您的期待。期待不久後再次為您服務！」

▲台灣客用「台語發音」寫下評論。（圖／翻攝自Threads）

對此，網友們紛紛笑回，「理掐...有夠台灣味」、「好愛台灣人的精神狀態」、「在日本也有，超級好笑」、「這是一種三層加密語言。第一層是中文，外國人一定看不懂；第二層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第三層是用非正統方式，展現地方方言。是最深層加密的部分」、「我會笑死，這已經是超越注音文等級的加密文了」。

不過，有人將這段話丟給Google Gemini 3後，竟成功破解，忍不住驚呼「壞消息，Google Gemini 3已經解的出來了」、「我的Gemini竟然看得懂」、「Gemini翻譯出來了」、「我的全翻對欸！Gemini 思考型」。

