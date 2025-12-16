泰國旅遊給千元小費「託導遊做1事」！旅遊達人被騙了：再也沒跟團

▲蓋瑞哥多年前曾跟團到泰國旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」經常在社群分享機票、旅遊資訊，最近他分享唯一一次的「跟團旅遊經驗」，10年前與好友跟團去泰國旅遊，曾請泰國導遊幫忙寄出明信片，還付了1000泰銖做為郵資和小費，結果至今音訊全無。貼文一出，立刻引發大量共鳴，「都沒有收到，害我這麼用心寫。」

旅遊達人「蓋瑞哥」在粉專發文，當年和朋友首次出國，目的地選擇泰國，因為旅遊經驗不足便選擇跟團。如今對當時行程大多已經模糊，只記得曾去過「眼鏡蛇園區」，導遊說這是官方保護的園區，「結果我看園區上的聯絡信箱是yahoo，我就想說，有官方機構會用yahoo信箱？​」

旅行尾聲時，他和朋友熬夜寫了明信片，無奈行程緊湊根本找不到時間寄出，將明信片全數交給導遊代寄，還特別準備了1000泰銖（約新台幣999元）做為酬謝。但這批明信片卻從此消失無蹤，蓋瑞哥表示，「過了10年，到今天我還沒收到明信片。這之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了。」

貼文一出，許多網友都有一樣的狀況，「三月去土耳其，一次請導遊寄明信片，寄了六張花了15美元，結果到現在還沒有收到」、「我也是，人生第一次賺錢，出去峇里島的團，明信片請導遊寄，十幾年來都沒有收到」、「我去埃及的也是已經等了七年」。

但也有人成功收到明信片，「我們去埃及沒時間寄明信片，導遊幫我們寄有成功收到喔」、「去帛琉請導遊幫忙寄明信片，過了兩個月才收到，一開始還以為寄丟了」。