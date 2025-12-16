　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泰國旅遊給千元小費「託導遊做1事」！旅遊達人被騙了：再也沒跟團

▲▼泰國素萬那普機場，曼谷素萬那普國際機場，曼谷蘇凡納布國際機場，泰國入境，泰國自由行，泰國個人旅遊，泰國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲蓋瑞哥多年前曾跟團到泰國旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」經常在社群分享機票、旅遊資訊，最近他分享唯一一次的「跟團旅遊經驗」，10年前與好友跟團去泰國旅遊，曾請泰國導遊幫忙寄出明信片，還付了1000泰銖做為郵資和小費，結果至今音訊全無。貼文一出，立刻引發大量共鳴，「都沒有收到，害我這麼用心寫。」

旅遊達人「蓋瑞哥」在粉專發文，當年和朋友首次出國，目的地選擇泰國，因為旅遊經驗不足便選擇跟團。如今對當時行程大多已經模糊，只記得曾去過「眼鏡蛇園區」，導遊說這是官方保護的園區，「結果我看園區上的聯絡信箱是yahoo，我就想說，有官方機構會用yahoo信箱？​」

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅行尾聲時，他和朋友熬夜寫了明信片，無奈行程緊湊根本找不到時間寄出，將明信片全數交給導遊代寄，還特別準備了1000泰銖（約新台幣999元）做為酬謝。但這批明信片卻從此消失無蹤，蓋瑞哥表示，「過了10年，到今天我還沒收到明信片。這之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了。」

貼文一出，許多網友都有一樣的狀況，「三月去土耳其，一次請導遊寄明信片，寄了六張花了15美元，結果到現在還沒有收到」、「我也是，人生第一次賺錢，出去峇里島的團，明信片請導遊寄，十幾年來都沒有收到」、「我去埃及的也是已經等了七年」。

但也有人成功收到明信片，「我們去埃及沒時間寄明信片，導遊幫我們寄有成功收到喔」、「去帛琉請導遊幫忙寄明信片，過了兩個月才收到，一開始還以為寄丟了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」
逃3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

外送接單驚見「陪吃晶華buffet」 再給小費！釣出過來人：真的吃過

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

剛出社會「要選涼缺／有發展性的工作？」　過來人曝1關鍵

高雄港新造受泥船明年上線　「耗資2.7億元」年清淤量近3倍

陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

外送接單驚見「陪吃晶華buffet」 再給小費！釣出過來人：真的吃過

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

剛出社會「要選涼缺／有發展性的工作？」　過來人曝1關鍵

高雄港新造受泥船明年上線　「耗資2.7億元」年清淤量近3倍

陪另一半搬到新竹一年！她苦笑「唯一念頭還是逃」　兩派吵翻

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

買賣房子也能歡慶雙12！永慶房屋「成交客戶專屬」活動抽iPhone

飼主6個月前街上找回失蹤貓　1年後驚見「真貓自己返家」傻眼

腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

生活熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

2026馬年！　5生肖換工作發大財

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台下2天！　轉雨時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

更多熱門

相關新聞

曼谷河濱夜市「克里普索人妖秀」開箱

曼谷河濱夜市「克里普索人妖秀」開箱

曼谷夜晚的行程除了逛夜市、吃美食，如果能再看一場華麗又充滿娛樂性的大秀，那絕對是為旅程畫上完美的句點，這次珊莎去的是位於超好逛的Asiatique河濱夜市裡，經典的Calypso Cabaret克里普索人妖秀！以其精緻的歌舞、華麗的服裝、幽默的互動演出聞名，很適合闔家觀賞。

曼谷2025最新五星飯店開箱！

曼谷2025最新五星飯店開箱！

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

泰國旅遊新制懶人包

泰國旅遊新制懶人包

關鍵字：

旅遊達人跟團旅遊明信片寄送泰國旅遊旅遊經驗

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面