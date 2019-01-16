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請假休息！婆婆關心...她「問句式回話」挨批無禮　滿頭問號求助網友

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▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲婆媳間的相處之道的確是一門學問。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

每一種語言都博大精深，其中中文更是讓外國人難以駕馭，多一個否定字、少一個語助詞，就可以讓語氣完全不一樣。一位網友在臉書向廣大鄉民求解，她表示自己今日請假在家休息，面對婆婆詢問「為何休息」時，沒多想的她用了一句「問句」反問婆婆，當場就被批說講話沒禮貌。不過媳婦似乎真心不解自己的問題在哪，對此，大部分的網友都說「的確蠻沒禮貌的」、「下次換你被這樣回答體會一下囉」。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」中表示，自己今日請假在家休息，婆婆見狀便問她為什麼休息，原po當時也沒有多想，就回答了一句「我休息怎麼了嗎？」沒想到婆婆卻覺得她「說話怎麼這麼沒禮貌」，讓她相當不解，真心地詢問網友，想知道問題出在哪裡。

網友看到後表示，「感覺很像妳在回她：關妳屁事！路人甲或不熟的人可以這樣啦，但是婆婆還是有禮貌些好」、「看妳描述語氣真的不太好」、「中文是一種非常奇妙的語文，一樣的字，排列不一樣，意思就不一樣！」、「反問聽起來就很嗆」、「感覺想吵架！」、「用問句回答感覺是挺沒禮貌的，下次試試你問人家問題對方也用問句回答你，自己感受看看囉」、「先問先回答啊～幹嘛還問一次」。

▲▼ 大部分網友都認為頗無禮 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 大部分網友都認為媳婦頗無禮 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他人則說，「言者無心，聽者有意」、「要看你當時的表情跟語氣吧！如果笑笑的應該就還好」、「妳可以說因為今天想休息，附上微笑」、「怎麼對待長輩小孩都看在眼裡！」、「我婆婆是我們放年假，就說是不是沒工作了...」。事後原po也更新貼文表示，自己後來有跑去向婆婆解釋清楚，也表明自己是無心的，雙方誤會都已經順利化解。

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關鍵字：婆媳,禮貌,請假,爆怨公社

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