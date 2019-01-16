變態買家「想要妳的內褲」！她魔性1句神拆招　跳針回「要嗎x3」網笑炸

▲原PO在拍賣APP上賣東西。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

現在許多人都會用手機購物，但也讓不少賣家很頭痛，因為三不五時就有奧客跑來亂。一名女網友在拍賣APP賣東西，卻遇到變態要買她穿過的二手內褲，但原PO馬上用3句話回擊，其中1句還狂跳針「要嗎要嗎要嗎？」讓其他人笑噴「幹嘛那麼積極問他要不要」、「賣家回得真好」、「那個要嗎要嗎要嗎超煩的」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，「什麼買家我沒遇過？有殺手級的殺價魔王、男性買絲襪也見怪不怪，94變態是首次」，接著貼上自己和一位買家的對話。只見原PO賣的物品是粉紅色的「女 華X爾 WAXXAL 三角褲 三角內褲」，價格是189元。

對方先是私訊詢問「有二手嗎？」原PO回應「本店一律販售全新品歐」，沒想到買家竟然表示「不能買你自己的嗎？」發言讓原PO只好出招，用3句話想擊退變態「我是男的ㄟ」、「要嗎要嗎要嗎」、「還是你要我阿嬤的？」

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▲原PO賣東西卻遇到變態買家。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「知道你是男的。更哈！還要+購2根毛」、「叫妳阿嬤來囉」、「那個要嗎很有畫面」、「這招我要學起來！變態無所不在」、「怎麼能拖阿罵下水」、「你應該直接讓他收到男用的，反正他要是二手的」、「等等他回你，那有阿公的嗎？」

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