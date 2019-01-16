18億「S型旋轉」豪宅現身！中工造AI智慧園區　買家要先身家調查

▲「陶朱隱園」有7部4.5噸大電梯，可載程跑車、大型藝術品的大電梯入屋。（圖／記者陳韋帆攝，下同）

生活中心／綜合報導

中華工程15日舉行2019年第一場公開記者會，內容指出，北市指標性建案、旋轉豪宅「陶朱隱園」預計將於第三季全部完工。不過由於買家尚未曝光，中華工程也透露必須要經過嚴格審查看屋人身分，包括要提供全名、公司寶號，以及審核企業形象、社經地位與資產背景等；而除了「陶朱隱園」之外，土城自有工業用地1.6萬坪，也將打造AI智慧產業園區，因應台商回流投資。

「陶朱隱園」目前進行公設及植栽調整，預計在今年第三季曝光最後階段，而中華工程為了保護買方隱私，因此不會採用公開銷售模式，也不願表示看屋組數和名單，僅透露買方來自兩岸三地，也有柬埔寨、越南等，均已經有買方現身看屋。董事長特助沈輝庭表示，目前兩岸三地已有多組華人客戶洽談，「我們始終堅持盡善盡美，以最完美的風貌提供給客戶。」

單戶價格上外傳18億元，據透露，買家預約看屋後也必須身家調查，包括要報上個人全名和公司寶號，讓中華工程私下調查其企業形象、社經地位和資產背景等，確保買方的素質，也是幫客戶慎選鄰居。

另外，近期因美中貿易戰影響，引發台商回流，面對產業用地供給有限情況下，具有交通便利、大面積土地的產／工業園區儼然成為台商回流投資首選，中華工程表示，除了「陶朱隱園」銷況，今年將產／工業用地開發規劃為發展主力。

中華工程表示，位於新北市土城區的工業地位於「土城工業區」內，環繞中山路、勝利街、成功街，占地約1.6萬坪，目前已計畫規劃AI智慧產業園區，樓地板面積約8萬坪，主打智能、智慧、綠能及為客戶客製化打造多元化的優質產業園區環境，總銷金額將達300億元，預計2020年起對外銷售。

至於彰濱崙尾工業區是配合經濟部工業局執行的發展再生能源政策，迎接「風、光、雲、生、金」再生新時代。「風」：西區成為離岸風電綠能基地。「光」：東區成為台灣最大設置再生能源太陽光電專區。「雲」： Google於西區正式啟用亞洲最大資料處理中心，帶動彰濱成為新世紀亞太IT雲端產業最大聚落。「生」：一般生產製造企業主，則可選擇彰濱崙尾西一區產業用地。目前已有460公頃已造地完成，可為需地企業主，客製化規劃土地。