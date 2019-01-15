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快訊／福州男持刀「橋上揮砍」　跳江逃逸釀1死19傷

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▲福州14日晚間驚傳男子在浦上大橋上持刀砍人。（圖／翻攝自微博）

▲福州14日晚間驚傳男子在浦上大橋上持刀砍人。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

福建省福州市1名男子因感情糾紛，昨（14）日晚間在紅江路、浦上大橋持水果刀傷人，隨後跳江逃逸；網傳照片顯示，當時橋上不少有不少行經車輛，受傷民眾頭戴安全帽痛苦倒地。福州公安15日凌晨發0時許布公告表示，目前已有20人受傷，其中1人傷勢過重搶救無效死亡。

綜合陸媒報導，1名男子14日晚間9時許在紅江路、浦上大橋持刀傷人，隨後跳江逃逸。福州市公安局倉山分局獲報後，第一時間趕赴現場處置，並及時對受傷人員送醫救治；針對該案，省、市領導已要求公安機關迅速破案。

▲福州14日晚間驚傳男子在浦上大橋上持刀砍人，傷者連忙被送往醫院。（圖／翻攝自微博）

▲傷者連忙被送往醫院。（圖／翻攝自微博）

報導提到，犯罪嫌疑人（男，48歲）因感情糾紛，憤而持刀傷人。目前，已有20人受傷，部分輕傷者經救治已陸續出院，其中1人因傷勢過重搶救無效死亡。

一名目擊者表示，她晚上9點多下班回家路上，路過浦上大橋時，先是看到看見1個男人跪在地上求救，還以為是乞討的人便沒注意，不過走沒多久又看見1名婦女倒在地上，前方的邊跑邊說「前面有人拿刀砍人」。

目擊者稱，「我這下還沒感覺到怕就沒跑，下車詢問婦人的情況，她的意識還很清楚，我就走回男子求救的地方，這個男人已經意識不清，地上大片的血跡，他對我說，他沒打120，希望我能幫忙打，我一邊安慰他一邊打起了電話。」

該目擊者表示，當自己打完電話時，又來一批人對她喊「快跑，前面又砍起來了！」她透露，兩名傷者倒地的位置都在橋上的機車道上，應該都是騎電動車的人，兩名傷者之間大約有50公尺的距離。

消息一出，嚇壞不少網友及當地民眾，紛留言表示「就在我家附近，太可怕了」、「不是說往大學城方向逃逸了嗎，本大學狗瑟瑟發抖」、「今晚大家都不要睡覺了吧，明天全城戒備嗎」；也有網友提到「跳江了也要撈上來啊！好可怕！阿sir快點抓啊」、「好可怕，員警叔叔拜託儘快抓到罪犯」。

ET快訊
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關鍵字：福建,福州,揮砍,水果刀,紅江路,浦上大道

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