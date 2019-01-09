歲末失業崩潰！單親爸酒後「白刃貫腹」輕生…痛到拔刀求救

▲王男被送往衛服部苗栗醫院治療，所幸並無大礙。（圖／翻攝Google Map）

社會中心／綜合報導

苗栗縣一名在影城擔任播放師的王姓男子（49歲），因歲末年終失業，再加上又離婚，獨自辛苦照料一雙兒女，眼見家中經濟斷炊，種種壓力、打擊讓他對人生心灰意冷，9日下午獨自到公園喝悶酒，隨後舉起預藏的水果刀朝自己腹部猛刺輕生，怎料挨了一刀後卻因太過疼痛，只好自行報案求救，所幸經送往衛服部苗栗醫院急救後並無大礙。

王男向警方表示，原本自己有一段婚姻，但多年前卻與妻子感情破裂，最後以離婚收場，照料兒女的重責大任也落在他肩上，多年來他辛苦獨力撫養2名孩子長大，好不容易現在2人都已就讀國中，但他卻在一個多月前突然失業，家中經濟頓失所依。

警方表示，王男因經濟壓力與失業打擊，萌生輕生念頭，9日下午獨自騎乘機車到公園喝悶酒，酒後越想越怨，情緒失控掏出預藏的水果刀朝自己腹部猛刺輕生，但卻因這一刀實在太痛，王男最後將刀子拔出丟在草地，自行撥打電話報案求救。

院方表示，王姓傷者腹部有一道約4公分寬的傷口，經開刀止血後，目前傷勢情況穩定，並無生命危險。而警方在知道王男處境後，也通報社政系統加強關懷，並提供援助。

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