17直播主死不瞑目　兇手出庭下跪「對不起！我錯了」

▲殺害17直播主的廖晏霆，開庭時向死者父母下跪道歉。（圖／資料照／翻攝自當事人臉書）

記者楊佩琪／台北報導

17直播主邱喬琪遭前男友廖晏霆以水果刀刺、勒脖方式殺害。台北地方法院開庭，檢視相關卷證資料時，可見邱女的遺體都未闔上眼，避免家屬傷心，法官貼心略過相關照片。而廖晏霆在開庭結束前，下跪向邱女的父母親道歉「對不起！我錯了！」不過邱女的母親流著淚痛罵「殺人償命還狡辯。」

開庭時，廖晏霆時而閉目，時而像放空狀態，法官問，對於證據內容是否有意見？是否都由律師回答？還不知所云了幾句，但依舊堅稱原本僅是想輕生，沒想到與邱女拉扯時，刺死了邱女，且自己是自首到案，希望法官能處以較輕的傷害致死罪，不過還是會虛心接受法官的最後決定。

委任律師則表示，廖晏霆與邱女分手後，依然有情愫，而當時因廖男的祖母過世，又工作不順遂，情緒相當低落，才會以在邱女面前自殘的激烈手段，希望復合，也為了讓邱女冷靜，才會以手勾住邱女的脖子，並沒有殺人故意，否則大可直接行刺。

此番話讓邱女父母相當不滿，邱父認為，鄰居都聽到女兒的慘叫，也都來關切，但廖晏霆關門殺人，到現在還狡辯是意外，實在冷血；即便最後是自己開門，也是與警方對峙10多分鐘準備破門時才開「絕對不原諒，請求法官判他死刑。」

而廖晏霆隨後當庭向邱女的父母親下跪「對不起！我錯了！」表示沒能回報家屬對他的好，反而讓他們傷痛不已，他相當恨自己，如果當初能好好處理感情問題，就不會發生這樣的事，對家屬的虧欠，他會永遠記得「我會負責任，希望讓你們走出傷痛。」

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