人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

▲男子以為妻子遭人綁架，還傳了許多簡訊要到當地救妻。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸福建莆田一名25歲人妻約小王一同到杭州旅遊，丈夫因為失聯以為她被傳直銷公司控制，不但報警求助，還親自趕到當地救人，她只好將計就計謊稱自己被綁架，不過警方卻察覺有異，婚外情最後還是曝光。



25歲吳姓女子，2個月前在聊天群組內結識38歲成男，2人雖然都是已婚身分卻產生情愫，上月25日聖誕節首次見面後，後來更相約一同去杭州遊玩，吳女向家人謊稱要和朋友去旅遊，便從此失去消息，讓丈夫十分擔心。

吳女的丈夫以為她是被騙進傳直銷組織，便到當地警局報案，還在網上到處發尋人訊息，她為了不要讓婚外情曝光，還拍片證明自己沒有被傳直銷組織誘拐，結果家人反而更加擔心，她只好本月1日也跑去警局報案，謊稱自己遭傳直銷組織綁架。

警方進行調查，發現在吳女手機內的出遊照，神情十分開心，實在不像是被綁架，後來循線找到成男，對方說法也與吳女完全不同，最後才終於揭發事件真相。吳女坦承，因為錢的事情和成男起了爭執，想坐車回家但身上沒錢，又不想被人知道婚外情，才會到警局謊報遭人挾持，其行為雖然涉法，但公安機關考量到情節輕微，最後做出不予以行政處罰的決定。

▼女子擔心婚外情曝光，便跑到警局報假案。（圖／翻攝自大陸杭州網）