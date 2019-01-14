蘇貞昌內閣時代來了　國民黨團轟：複製貼上、派系分贓

▲行政院長蘇貞昌與閣員在行政院前大合照。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今天正式交接上任，內閣名單中共3分之2閣員留任。立法院國民黨團14日上召開記者會，認為這一次內閣改組之前，號稱要「大破大立」，結果蹉跎了一個半月之後，所看到的內閣名單幾乎是「複製貼上」，根本看不到回應民意的地方，更多的是派系的分贓與妥協，相當令人失望。

總召江啟臣表示，看到整份完整內閣名單，除了原地升任，要不就是回鍋，讓人不禁懷疑，這到底是「新瓶裝舊酒」？「舊瓶裝舊酒」？還是只是換個標籤就急著推出上市，變成「換標內閣」？這算是「大破大立」的內閣改組嗎？更重要的是，蘇內閣並沒有經手剛通過政府總預算，這樣的改組，形式意義已經大於實質內涵，這只是選舉動員能量的重組，並未看到到施政方針上的改變。

江啟臣指出，九合一大選結果，民意已經用選票告訴蔡政府人民的需求，但是有看到執政黨呼應民意的要求嗎？兩岸關係、能源政策消極推託，公投結果也沒有做出具體回應的時間表，只見「打氣式」空話。

江啟臣認為，沒有施政方針的「衝衝衝」，就像是馬力全開卻沒有方向盤的汽車，身為最大的在野黨，相當擔心會衝出禍來。因此，國民黨團要求蘇內閣，必須對公投結果做出具體的作為，包括過去獨立機關不獨立的問題、人民荷包縮水的問題等等，不要走了一個「過渡內閣」，結果來個沒有主見的「看守內閣」、換了「標籤」的內閣。

書記長曾銘宗表示，民進黨執政二年七個月來，人民對兩岸關係問題不滿意度高達66％；對拚經濟的成績不滿意度也高達60％以上，這二個問題也是11月24日九合一選舉敗選的主要原因，蘇內閣這次改組在兩岸及拼經濟之相關人事並未相應調整，看不到調整兩岸政策及拼經濟的決心。

曾銘宗指出，另外，在兩岸方面，從陸委會到國安團隊均未改組，蔡改府對兩岸關係束手無策，兩岸關係未來發展難予樂觀期待，未來仍將依靠操作統獨爭議騙選票！爭議民進黨最大政治利益，不顧國家社會未來的發展！

曾銘宗強調，最重要的拼經濟方面，但國發會主委、經濟部長、財政部長、金管會主委均留任，財金團隊原本就不強，此次改組並未強化，且又打破院長、副院長其中一人具有財經專業的慣例，更是弱化財經陣容，看不到蔡政府想拼經濟的決心。

曾銘宗呼籲，蔡政府不要再拼政治，不要再搞清算鬥爭，邀請蔡政府一起來拼經濟，徹底解決青年低薪及人才大量外流等嚴重問題，充滿政治算計及佈局2020選舉內閣改組，外界無法有所期待。



▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（回任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）