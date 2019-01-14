「魔鬼士官長」蘇貞昌上任　鄭運鵬：內閣非複製貼上有3大特色

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

蘇貞昌14日正式上任行政院長，民進黨立委鄭運鵬上午表示，這次內閣最重要主軸就是「接地氣、會做事」，蘇貞昌素有「魔鬼士官長」之稱，所有細節都緊盯到位，相信執政團隊可以很快上手，而內閣人事也非「複製貼上」，而是有「中生代接手」、「穩定的財經團隊」以及「重視細節」的3大特色。

鄭運鵬表示，「接地氣」是希望新內閣聲量要大，必須勇於說明、捍衛政策，駁斥謠言跟抹黑，特別是在網路跟媒體上，不要講話輸人；至於「會做事」，則是內閣必須快速上手，且執行要細膩，這也是民進黨主席卓榮泰期望的方向。

對於國民黨，鄭運鵬酸，「台灣不缺唱衰的人」，一開始笑罵由人，但希望新內閣盡快接地氣、會做事的兩大主軸上做出成績，讓施政滿意度可以回升。

在這次新內閣方面，鄭運鵬表示，特色就是培養成熟的中生代承擔重任，希望包括副院長陳其邁、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、秘書長李孟諺等，已經有成熟的政策能力，敢說敢做讓人民知道政府做了什麼。

對於蘇貞昌的領導，鄭運鵬表示，他素有「魔鬼士官長」的稱號，所有細節都必須緊盯到位，相信執政團隊可以盡快上手，不讓人民失望，這也反映了民進黨過去在政策擬定跟執行時不夠細膩的問題。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝）

