台南海巡隊落實護永專案　1天取締3起漁業違規

▲台南海巡隊1月14日查獲3起違規捕魚，分別是「永」字漁2號」漁船違規拖網作業，及「碰」字號」及、「興」字號膠筏，於公告禁止海域內違規施放籠具作業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南海巡隊，1月14日清晨6時許於興達港外取締「永」字漁2號漁船違規拖網作業在案，9時許於安平港外1.2浬處及喜樹外0.6浬海域分別發現「碰」字號」及、「興」字號膠筏，於公告禁止海域內違規施放籠具作業，立即登檢取締並要求其停止作業，全程拍照、錄影蒐證後，全案以違反漁業法函送漁政主管機關裁罰。

台南海巡隊指出，每年南市沿岸地區烏魚汛期間，漁船、筏使用流刺網捕撈烏魚，常發生與籠具作業漁法競合糾紛之情事。為有效管理南市海域作業秩序，台南市政府公告自2018年12月17日起至2019年1月27日止為烏魚汛期，期間禁止所有籠具作業漁船筏進入南市距岸3浬內海域作業，以符合漁民捕撈烏魚作業漁場需求，違者南市府將扣留違規作業籠具，或處行為人3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台南海巡隊持續執行「護永專案」，2019年迄今取締6件7艘違規漁船，落實執法以維護所轄海域作業秩序，避免漁船濫捕及過漁情形發生。「護永專案」將持續嚴格取締破壞海洋生態環境的各種違規作業行為，呼籲漁民切勿心存僥倖、以身試法。民眾若發現破壞海洋生態或海洋環境等狀況，請撥打海巡118服務專線，海巡人員將立即查處。