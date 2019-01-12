　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

愛不落人後　南警巡守大隊長送愛到幼兒園

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南警巡守大隊長宋俊明，為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南警巡守大隊長宋俊明，為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「謝謝宋叔叔！」南警巡守大隊長宋俊明，偕同大隊幹部、振興里長童小芸、三分局長呂世明及長安所長吳永松，至安南區市立幼兒園總頭分班送愛心；南警巡守大隊除為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。

市立幼兒園總頭分班是1間僅有30位孩童的小型學校，經費運用不像一般學校充裕，幼兒園戶外空間原有鐵皮屋頂可以讓孩童遮風避雨，盡情遊玩，但遭受風災破壞，大片鐵皮被掀起，且遊戲區地墊經過雨水反覆浸泡，變形突起，易造成孩童受傷，但校方因為經費關係，遲未能更換，無法賦予孩童安全的遊戲空間。

▲南警巡守大隊長宋俊明，為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長安所長吳永松知悉此情後，便將這件事情放在心上，在某次場合中，鼓起勇氣對宋大隊長開口，說明幼兒園情形，盼為幼兒園爭取經費重建。沒想到宋大隊長沒有猶豫，一口答應，立馬請廠商評估、重建。並表示國家本來就應該重視未來主人翁的學習環境，謝謝三分局建議這麼重要的事情，讓他有機會為社會付出心力。

三分局長呂世明表示，助人為樂，這句話是宋大隊長的最佳寫照；日前，宋大隊長除了採購上萬顆高麗菜贈警以幫助農民紓困外，對於關懷社會弱勢議題等也都不缺席，常常在不為人知、無人聞問之處，用靦腆的笑容及肢體語言，相邀一群人默默付出與奉獻，展現「行善天下」的胸懷，殊值警察楷模。

ET快訊
工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」網打醒
秦嵐撩起裙子「超驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？
蘇內閣／鄭麗君確定走人！剩37小時還有7首長沒敲定

關鍵字：南警,巡守大隊長,送愛,幼兒園

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／抓到了！性侵假釋犯潘俊皓　宜蘭員山鄉落網

影／手部有特殊六角星！台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

影／台東性侵犯拆電子腳鐐「竄逃北部」　臉書VS通緝照「差很大」

偷機車夜騎290公里只為見女網友　性侵犯拆腳鐐脫逃原因曝光

陳致遠宵夜吃清粥被盯著看　狂扯對方衣領怒嗆：不知道我是誰嗎

海釣船舶失去動力　遊艇海巡接力救援

愛不落人後　南警巡守大隊長送愛到幼兒園

歲末宣導防災 台南消防局辦「愛你119，豬事平安」嘉年華

桃園2019寄養家庭授證　鄭文燦：讓愛住進來創造富足人生

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

海釣船舶失去動力　遊艇海巡接力救援

愛不落人後　南警巡守大隊長送愛到幼兒園

歲末宣導防災 台南消防局辦「愛你119，豬事平安」嘉年華

桃園2019寄養家庭授證　鄭文燦：讓愛住進來創造富足人生

兩岸少數民族文化交流　廣西瑤醫桃園分享健康養生長壽秘訣

影／老董領千萬當員工尾牙禮　警護鈔驚呼「原來一個手提袋裝的完」

就是不要設在我家隔壁！　鄉民抗議基地台設立

桃園史上最大茶花展　大溪月眉休閒農業區展開

河川旁堆廢板模佔地　業者：20年來多次遭人蓄意縱火

歲末寒冬送暖　明華園青年軍南下嘉義開演「英雄佳人」

新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

猛龍過江／踢落強敵台體大　彰師大蟬聯武跆王盟主

7000元養2孫女…486先生霸氣「養祖孫」兒福聯盟急聯繫　阿嬤回應了

猛龍過江／最強牙助吳巧貞護士服出場　木村鎖讓對手求饒

飯店業新手詹偉立辦酒吧選秀　從精品業跨界找服務人才

慧眼看天下／中美貿易磋商　談判獲正面進展

專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：主角是我

猛龍過江／影子吳仲凱職業3連勝　期許成格鬥界林書豪

SBL／佐藍融入金酒展威力　麥班達批凱爾不在狀態內

阿伯騎士逆向闖國道！左腿遭撞斷噴飛　「倒地又被來車輾」命危

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

賴清德班師　台南正式出現兩個太..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

台南關廟開發案？　請問這是蝦米

一千萬元來長這樣！老董贈尾牙大..

大溪警分局　免費漆彈營報名要快

彰化版拔管　王惠美：依法行政

新崛江活動　六日周邊實施交管

2019年大溪茶花節開始囉！

選舉放一邊 　揪呷爌肉飯

《必勝大丈夫》　另類行銷嘉縣

屏東萬巒分駐所　首次女警服務　

石洞探險　學員冒險體驗完登

食物銀行成立　魏應充回饋家鄉

更多熱門

相關新聞

入園前就被告知「深度管教」！　家長力挺

新北市私立淯薪托嬰中心虐嬰事件曝光後，有許多民眾氣不過跑到門前噴紅漆、砸雞蛋，甚至還有人持棍棒闖入隔壁幼兒園。對此就有幼兒園家長不滿表示，請大家不要再情緒發洩，犯錯的明明是托嬰中心的人員，如果大家不理性傷到小孩誰要負責？而且主任跟老師們平常跟小朋友的互動都很好，相信園方。

比紅包厚！父母眼神死：過年前先吃土

鼓勵失聯移工自行到案 警強化宣導

準公幼補助國教署主動溝通「微調」3月有結果

鍥而不捨　警找回港女珍貴回憶

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

台中「女模級警花」　男友身分曝光

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面