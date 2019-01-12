愛不落人後　南警巡守大隊長送愛到幼兒園

▲南警巡守大隊長宋俊明，為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「謝謝宋叔叔！」南警巡守大隊長宋俊明，偕同大隊幹部、振興里長童小芸、三分局長呂世明及長安所長吳永松，至安南區市立幼兒園總頭分班送愛心；南警巡守大隊除為學校翻新鐵皮屋頂、重鋪遊樂設施底層軟墊外，也發送紅包，讓孩童提前感受過年的氣氛。

市立幼兒園總頭分班是1間僅有30位孩童的小型學校，經費運用不像一般學校充裕，幼兒園戶外空間原有鐵皮屋頂可以讓孩童遮風避雨，盡情遊玩，但遭受風災破壞，大片鐵皮被掀起，且遊戲區地墊經過雨水反覆浸泡，變形突起，易造成孩童受傷，但校方因為經費關係，遲未能更換，無法賦予孩童安全的遊戲空間。

長安所長吳永松知悉此情後，便將這件事情放在心上，在某次場合中，鼓起勇氣對宋大隊長開口，說明幼兒園情形，盼為幼兒園爭取經費重建。沒想到宋大隊長沒有猶豫，一口答應，立馬請廠商評估、重建。並表示國家本來就應該重視未來主人翁的學習環境，謝謝三分局建議這麼重要的事情，讓他有機會為社會付出心力。

三分局長呂世明表示，助人為樂，這句話是宋大隊長的最佳寫照；日前，宋大隊長除了採購上萬顆高麗菜贈警以幫助農民紓困外，對於關懷社會弱勢議題等也都不缺席，常常在不為人知、無人聞問之處，用靦腆的笑容及肢體語言，相邀一群人默默付出與奉獻，展現「行善天下」的胸懷，殊值警察楷模。