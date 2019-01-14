　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

哈根達斯泡在熱巧克力一起喝！創意飲品「巧雪可可」全家限量10萬杯

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼超商創意飲品 。（圖／業者提供）

▲全家推出創意飲品巧雪可可。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商又推出創意飲品了！繼推出打卡夯品阿芙佳朵特調後，全家Let’s Café再與哈根達斯合作，推出新款聯名創意飲品「巧雪可可」。而小7則是推出全新冬季限定版「CITY CAFE那不勒斯風熱檸咖啡」。

根據Google Trends搜尋趨勢顯示，近三年台灣網友對「聯名」產品的搜尋度及討論聲量增長150%，顯見這股「雙重品牌一次擁有」的模式，深獲消費者青睞。

對此，除了零食界吹起跨界風潮，飲料界也紛紛推出聯名奇趣新品，像是全家之前推出的乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶、義美紅豆牛乳、77新貴派牛乳等，都在「期間限定」、「兒時回憶」兩大因素加乘之下，掀起一波波搶購熱潮。

全家指出，「巧雪可可」使用Let’s Café熱巧克力搭配哈根達斯雪糕，且雪糕可選擇香草焦糖脆杏仁口味或是巧克力脆杏仁口味，各限量5萬份期間限定販售，原價155元，暖心價99元。

另外，自1月16日起還限定推出「極品限定港式鮮奶茶」和「旺仔小饅頭鮮乳」奇趣飲品，分別售價為45元、39元，而且都是期間期間販售，預計又將引發網友嘗鮮風潮。

▲▼超商創意飲品 。（圖／業者提供）

至於小7則延續西西里風檸檬咖啡熱潮，自即日起推出全新冬季限定版「CITY CAFE那不勒斯風熱檸咖啡」，使用一整顆的檸檬原汁再配上美式及Espresso，限定大杯、售價65元。

小7表示，去年夏季曾限定推出「CITY CAFE西西里風檸檬咖啡」，主打一整顆檸檬原汁加入冰美式咖啡，締造3個月狂銷超過200萬杯的紀錄，其中又以女性消費者最愛，占比高達6成。因此，看好商機再推出熱飲版本。

ET快訊
家庭背景曝光！肉圓惡爸後悔了：原本很疼老婆小孩的
艾薇兒「卸掉眼線」太仙！淡妝現身美到上熱搜
九把刀開奧迪擦撞賓士！堅持等警察道路塞爆遭吼才移車

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,咖啡,哈根達斯,巧雪可可

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「極品鮮奶茶」又一發！乳含量50％還有加煉乳　全家期間限定販售

全球獨家聯名「LINE FRIENDS光雕杯」！麥當勞限量開賣5萬組

「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家獨家販售

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

網哭嚎！30年歷史「熱巧克力」竟然要下架了　麥當勞曝光停售原因

大陸iPhone狂降近7千　「估5G將上線」網友：先別買還會降

超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

哈根達斯泡在熱巧克力一起喝！創意飲品「巧雪可可」全家限量10萬杯

佛跳牆登年菜熱銷Top1！愛買線上購物滿888元現折88元

春節送禮首選！限量鐵窗花禮盒　細細品味手工美感溫度

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

大陸iPhone狂降近7千　「估5G將上線」網友：先別買還會降

超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

哈根達斯泡在熱巧克力一起喝！創意飲品「巧雪可可」全家限量10萬杯

佛跳牆登年菜熱銷Top1！愛買線上購物滿888元現折88元

春節送禮首選！限量鐵窗花禮盒　細細品味手工美感溫度

「KAKAO FRIENDS」開設快閃店　萊恩、APEACH來台灣和大家見面了

全家超商2019獨家雙飲品「蘭芳園絲襪奶茶」、「新貴派花生巧克力牛乳」

基本生活費調高到17.1萬 單親之家省稅1萬多元

女星驚曝：有長官找我去休息！　揭「演藝圈性騷擾」黑幕

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

詹姆斯鼠蹊傷勢不單純　預計休到2月底或是更久

情人節倒數1個月！昆凌想養新寵物「綠鬣蜥」　理由讓人驚呆

「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

暫住別人家！紅貴賓趴沙發蓋棉被...還「專心追陸劇」

中職／續留史博威　洪總：已經有感情了，他很nice

老金乖坐樓梯口「等客人」　見她秒露瞇瞇眼+療癒燦笑

川普尷尬了！2018中國對美貿易順差3233億美元　再創歷史新高

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

創意飲品巧雪可可全家限量10萬..

神人評3大超商福袋「這家大勝」

大陸iPhone狂降近7千

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

網狂推！好市多神級可可爆好喝

「KAKAO FRIENDS」..

快！免費送王品、陶板屋餐券30..

年菜熱銷Top1是它！這家滿額..

停售熱巧克力！麥當勞曝光原因了

乳含量50％！極品鮮奶茶又一發

太和殿獨家鮮食小7限量100萬..

成國際咖！鐵婦國際間爆紅

更多熱門

相關新聞

工作好累！營養師激推5大飲食絕竅

工作讓你心很累嗎？每天都做一成不變的事情，也找不到新的方向，更別說是擁有成就感。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家職業倦怠的5大飲食建議，如果你已經患有焦慮症或是生活在壓力之下，最好暫時別喝咖啡，否則可能會越喝越厭世！

自私男為搶票　霸佔超商機台1hr

包裹出賣他綻放菊花！店員妹全憋笑

乳含量50％！極品鮮奶茶又一發

東森購物加入黑金大戰開賣精品咖啡豆

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面