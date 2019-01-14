哈根達斯泡在熱巧克力一起喝！創意飲品「巧雪可可」全家限量10萬杯

▲全家推出創意飲品巧雪可可。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商又推出創意飲品了！繼推出打卡夯品阿芙佳朵特調後，全家Let’s Café再與哈根達斯合作，推出新款聯名創意飲品「巧雪可可」。而小7則是推出全新冬季限定版「CITY CAFE那不勒斯風熱檸咖啡」。

根據Google Trends搜尋趨勢顯示，近三年台灣網友對「聯名」產品的搜尋度及討論聲量增長150%，顯見這股「雙重品牌一次擁有」的模式，深獲消費者青睞。

對此，除了零食界吹起跨界風潮，飲料界也紛紛推出聯名奇趣新品，像是全家之前推出的乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶、義美紅豆牛乳、77新貴派牛乳等，都在「期間限定」、「兒時回憶」兩大因素加乘之下，掀起一波波搶購熱潮。

全家指出，「巧雪可可」使用Let’s Café熱巧克力搭配哈根達斯雪糕，且雪糕可選擇香草焦糖脆杏仁口味或是巧克力脆杏仁口味，各限量5萬份期間限定販售，原價155元，暖心價99元。

另外，自1月16日起還限定推出「極品限定港式鮮奶茶」和「旺仔小饅頭鮮乳」奇趣飲品，分別售價為45元、39元，而且都是期間期間販售，預計又將引發網友嘗鮮風潮。





至於小7則延續西西里風檸檬咖啡熱潮，自即日起推出全新冬季限定版「CITY CAFE那不勒斯風熱檸咖啡」，使用一整顆的檸檬原汁再配上美式及Espresso，限定大杯、售價65元。

小7表示，去年夏季曾限定推出「CITY CAFE西西里風檸檬咖啡」，主打一整顆檸檬原汁加入冰美式咖啡，締造3個月狂銷超過200萬杯的紀錄，其中又以女性消費者最愛，占比高達6成。因此，看好商機再推出熱飲版本。