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物流箱一瞄！底部藏各家店員「幹爆奧客心聲」　對話笑到併軌：超想加入

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▲▼物流箱一瞄！底部藏各家店員「幹爆奧客心聲」　對話笑到併軌：超想加入。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲物流箱對話超精彩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我也要加入他們的話題啦！」一名超商店員把剛把送來的網購寄件，突然看見物流箱有個「怨念對話串」，全都是超商員工與貨車物流士幹譙語錄，包括「一堆垃圾客人」、「什麼都要寄，不懂在雞X什麼」，整個對話串怨念超深，讓他一看整個笑翻，但又很想默默加入抱怨奧客。

從男店員PO在臉書「爆廢公社」照片可以看見，綠色物流箱有著滿滿的對話筆跡，最一開頭是寫著「一堆垃圾客人」，接下來另一人回覆「X你媽X」、「不爽買」、「同感」。沒想到對話串繼續往下走，又一人回「什麼都要寄，不懂在雞X什麼」，對奧客的怨念超深。

▲超商取貨，貨到付款，包裹，超商店員，店員，便利商店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲超商店員超辛苦，每天都得打起精神處理奧客。示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

不過物流箱裡也是湊熱鬧的鄉民，像是有人寫「你們字都好醜喔」、「對阿是在對話什麼......好聊嗎？」，沒想到之後再被另一人回嗆「乾你屁4」，爭吵戰場莫名開啟。最後還跑出一名和事佬寫到，「一起聊啊！666」，舒緩爭吵氣氛，整個物流箱就猶如臉書、PTT一樣精采，罵奧客罵到大歪樓。

物流箱超精彩的對話，讓原PO超想要參一腳加入痛罵行列；他在貼文上寫道，這物流箱裡的對話，「是超商員工跟物流士的心聲阿......我也要加入他們的話題了」，還hashtag清楚標註「#有同行要補刀的嗎？」

阿里巴巴雙11期間物流中心包裹成堆（圖／視覺中國CFP）

▲運送物流的司機每天得與時間賽跑，不然會送不完。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

超狂的怨念物流箱，釣出超多怨念的紛紛留言笑說，「這要拉個群組開聊」、「對啊，超賭爛那種寄東西跟買咖啡的，有夠拖」、「我絕對不會說這個我也寫過」、「有很多很好的客人，垃圾都是少數，不過真的特別垃圾」、「小七大夜路過，有看過其他箱子寫髒話」、「當物流業真的會看到很多垃圾客人」。

還有一名資深店員網友透露，他10年前就在寫了，根本是各種罵髒話，有時候物流箱還滿到寫不下去，還會拿酒精來全擦掉增加書寫空間，像是「ㄍㄋㄋ繼續！ㄘㄐㄅ郎ㄎㄟ咧！」然後就慢慢地又寫滿了，「我還有一次看到箱子上面寫：臣亮言：先帝創業未半......然後我繼續寫下去，結果過沒幾天發現那個被擦掉然後補上：出你媽的師表X！」

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關鍵字：超商,店員,網購,奧客,爆廢公社

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