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孩子出生後！帥臉「隱藏版技能」大爆發　爸媽「狂+1」笑：要認命阿

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▲孩子出生後！帥臉龐「隱藏版技能」大爆發　爸媽「狂+1」笑：要認命阿。（圖／志米葉授權引用）

▲帥臉變饋咖用。（圖／志米葉授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

照顧寶寶除了要面對許多手忙腳亂的狀況，也會逐漸培養或發現新技能。一名帥氣老爸表示，孩子出世後，臉不再是拿來耍帥，而是給寶貝「饋腳用」，同時也不禁苦笑，自己每天被踹醒。家長們看完感同身受，直說「結了婚就要覺悟阿！」

網友志米葉今在「爆怨公社」分享，與剛滿1歲女兒的合照，笑說「結婚生子前，我的臉是拿來耍帥用的，結婚生子後，我的臉是拿來翹腳用的。

▲孩子出生後！帥臉龐「隱藏版技能」大爆發　爸媽「狂+1」笑：要認命阿。（圖／志米葉授權引用）

▲當爸之後，每天被踹醒。（圖／志米葉授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

只見女兒小腳丫就這樣靠在他的鎖骨和臉上，不過之前更誇張，志米葉向《ETtoday新聞雲》記者提到，「上次是把腳趾放到我嘴裡。」他表示，女兒睡覺很不安分，常常180度大轉彎，但奇怪的是，腳都不會對著媽媽，只會對老爹發動攻擊

po文釣出超多家長，紛紛回應，「我也是這樣，每次腳都對著我」、「我門牙被頭撞斷過」、「我家女兒小時候也是這樣踹我老公啊！根本習慣了說」、「我兒子喜歡一屁股坐我臉上......」、「只是翹腳已經很好了，我的臉常常被無影腳踹中」。另外，不少網友歪樓大讚，老爸的臉配上小腳後更帥了，「長的好像彭于晏」、「這樣更帥啊」。

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▼當然「吃腳腳」怎麼會錯過呢。（圖／志米葉授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲孩子出生後！帥臉龐「隱藏版技能」大爆發　爸媽「狂+1」笑：要認命阿。（圖／志米葉授權引用）

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