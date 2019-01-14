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冒雨排隊40分鐘！60元豬排三明治...她一咬「滿滿佛味」　妹子哭：成仙了

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早餐,吐司,三三早餐店 。（圖／記者李佳蓉攝）

▲豬排三明治不是應該長這樣嗎？示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名辣妹昨天早上買了份60元的豬排三明治，沒想到等待整整40分鐘，換來的是心碎結局，以及滿滿空虛感，由於已經開上高速公路，也來不及回頭，她只能把無奈往肚裡吞，而網友們也不禁笑嘆，「買到隱藏版籤王阿！」

這名辣妹在「爆怨公社」po文提到，「我要抱怨...買份碳烤豬排三明治，排40分鐘又下雨，上車咬了一口，什麼都迷有，還要60塊。老闆...你可以好心點，施捨我個蛋或什麼之類的嗎？

只見吐司雖然烤過，但裡面空無一物，什麼料也沒放，而女網友還是咬一口才驚覺「自己虧大了」，雖然很想回去找老闆，但她車已經開上高速公路，根本來不及，也不禁自嘲「很佛…我都要成仙了。」

▲說好的豬排呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這是佛系三明治本尊XDDDD（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完紛紛給安慰，但也忍不住笑回，「佛系三明治」、「吃原味純碳烤」、「有啊，空氣豬排」、「碳烤豬肉風味的土司，就像太陽餅裡沒太陽，老婆餅裡沒有老婆的概念」、「老闆會不會事後才發現豬排還在」、「馬上回去再排隊」、「其實...豬排已經化到吐司裡了，這是新的創意」、「這是國王的三明治」。

po文也釣出碰過類似經歷的人，無奈道「我上次也是買牛肉麵，回家才發現沒放到牛肉，只好很殘念的跑回去跟老闆再拿牛肉，不然超貴的。」

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關鍵字：三明治,豬排三明治,佛系,佛味,排隊,早餐,老闆,爆怨公社

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