尾牙獎品開箱！驚見「2005年電暖器」傻爆眼：比清庫存還誇張

▲一名女網友抽到的尾牙獎品竟然是一台2005年製造的電暖器。（圖／翻攝自爆怨公社）

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遇到這種事情到底該怎麼辦？一名女網友在臉書上表示，原先很期待年終聚餐的摸彩，沒想到抽到的禮物竟然是一台2005年製造的電暖器，讓她回家開箱後怒轟：「是想害我電線走火、房子燒掉？還是嫌我家垃圾不夠多？」

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，內容指出，她日前參加了公司舉辦年終聚餐的摸彩活動，看外箱就知道是「家中出清的物品」，沒想到開箱後竟然傻眼更傻眼，竟然是一台2005年（民國94年）製造的電暖器，算下來距今已經是14年。

「不想提供禮品就不要提供！」原PO說，「這個上面還會貼您的貴寶號及您的大名」，她認為，提供這種禮品，抽到的人心裡除了幹話，也不知道該說什麼了，「是想害我電線走火、房子燒掉？還是嫌我家垃圾不夠多？」

▲電暖器的外箱已經出現班點，上面還卡著一隻蟑螂屍體。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外，這台14年的電暖器不只外箱受潮出現斑點，上面還有一隻蟑螂屍體卡在上面，確實是一台年分久遠的電器，讓原PO感到如此生氣，畢竟這種電器很有可能造成家中漏電事故或是電線走火的危險。

文章一出，不少網友直呼太誇張，紛紛留言表示：「也太爛了吧」、「這什麼獎品啊這是垃圾吧」、「這比清庫存還誇張」、「不要用啊會火災」、「14年電器真的很扯」、「還敢拿出來送人，也太丟臉」、「有蟑螂屍體噁噁噁」。網友們建議千萬不要使用，以免發生危險。