　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷孕媳婦想吃番茄炒蛋　婆婆買菜煮萬人羨「媽這樣會把我寵壞啦」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

台北市一名媳婦本月初在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，前幾天突然很想吃番茄炒蛋，婆婆就特地去買菜炒給她吃，就連半夜想喝點熱湯也自動升級成薑絲肉片湯。超有愛的婆媳關係讓其他網友們看了都好羨慕，忍不住留言開玩笑說，「這不是抱怨文，分明就是炫耀文啊！」

▲▼番茄炒蛋,蕃茄炒蛋。（示意圖／記者董美琪攝）

▲原PO想吃番茄炒蛋，婆婆就買菜者給她吃。（示意圖／記者董美琪攝）

原PO提到，婆婆幾乎每天都會煮飯，事前會詢問有沒有特別想吃的，就算沒煮也都是買她愛吃的食物，嫁過去之後沒有做過任何家事，偶爾一起晾曬或摺衣服也會被叫去休息，「記得孕吐結束後的幾個月，寶寶突然踢到我的胃，馬上衝去廁所把晚餐都吐出來，結果婆婆比我老公還擔心，緊張地問怎麼了。」

或許是因為懷孕胎動太頻繁的關係，原PO的體重6個月增加不到3公斤，婆婆不僅時時關心身體，還會煮很多很補的菜想餵胖她，「前兩天突然好想吃番茄炒蛋，婆婆特地去買菜炒給我吃，之前半夜想喝點熱湯，我說只要有薑絲的都好，於是她就煮了薑絲肉片湯給我，超好喝。」

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲就連原PO懷孕不舒服，也是婆婆比老公還擔心。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本文當事人無關）

更讓人羨慕的是，原PO產後想到月子中心，婆婆還要求老公一定要全部出錢，如果嘴饞想吃零食就打電話回家，她會幫忙送過去，「和老公吵架，婆婆永遠都是罵他，都先站在我這邊為我想。所以我只想說，媽，妳這樣真的會把我寵壞啦。」

由於原PO和婆婆之間的互動實在太有愛，網友們看完貼文都覺得很暖心，也紛紛留言幽默回應，「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「真讚～夢寐以求的婆婆」、「這不是抱怨文，分明就是炫耀文啊」、「上輩子燒好香，祝妳幸福」。

▼原PO分享自己的天使婆婆，讓1萬多名網友們直呼好羨慕。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

天使婆婆快把媳婦寵壞。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

ET快訊
家庭背景曝光！肉圓惡爸後悔了：原本很疼老婆小孩的
艾薇兒「卸掉眼線」太仙！淡妝現身美到上熱搜
九把刀開奧迪擦撞賓士！堅持等警察道路塞爆遭吼才移車

關鍵字：爆怨公社,婆媳關係,懷孕

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肉圓爸被打到送醫　宅神嘆：私刑正義變成唯一Happy Ending

賞肉圓爸巴掌是館長朋友　連PO3文挺「要教訓畜牲佛也發火」

花蓮5月大嬰罹腦膜炎轉送台大　母求禮讓救護車：救救我的孩子

直擊／日本「藍武士號」來了　南海電鐵彩繪列車1/16起西部幹線上路

尾牙獎品開箱！驚見「2005年電暖器」傻爆眼：比清庫存還誇張

鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆棚吸粉力+99　網讚翻：秒變人生勝利組

「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

孝心感動天！他承諾「尾牙若抽中哀鳳送媽媽」　劇情超轉彎...網讚爆

16名小學生領餐、睡街頭！　30hr體驗「社會底層生活」

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

孝心感動天！他承諾「尾牙若抽中哀鳳送媽媽」　劇情超轉彎...網讚爆

16名小學生領餐、睡街頭！　30hr體驗「社會底層生活」

隔世放閃甜炸！她曝親爹「寵女兒的7種順便」　網暴動：妳爸缺小孩嗎

周三四「玉山有機會飄初雪」　下波冷空氣周日來襲！強度逼近冷氣團

肉圓爸虐妻兒！他從小被家暴「恨媽沒救我」：求您硬起來　344字獨白惹哭網

冰箱裡的古董！白藥膏「過期5年」繼續用　網懷念喊：阿嬤的法寶

7-11加裝「玻璃亭」！　3大功能曝光...網怨麻煩：防客人？

綠到周公也母湯！連3晚做夢「女友跟人睡」　他醒來質問2次…哭了

澳網／新生代崛起！？　觀戰10大焦點人物（下）

阿滴穿滴妹洋裝！　「黑絲長腿」比妹還正

調皮媽狂喊：爸爸回來了！　袋鼠柴「門口折手」迎接超爆笑

鄭麗君曝留任關鍵　相信是蘇貞昌是用「一生追求理想的人」

台灣大春節送大紅包　最大獎月租費直接打5折

生物科技重新崛起！大藥廠紛紛併購　一個月投入近3.1兆

基本生活費調高到17.1萬 單親之家省稅1萬多元

女星驚曝：有長官找我去休息！　揭「演藝圈性騷擾」黑幕

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

詹姆斯鼠蹊傷勢不單純　預計休到2月底或是更久

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

生活熱門新聞

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

7鄉民怒毆肉圓惡爸！486先生..

不是第一次　肉圓店忙聊天忘加辣

鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆..

吃韓虎嘯火鍋！50隻肥蛆猛竄桌..

館長挺友教訓肉圓爸：佛也發火

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

即／南台02：29晃一下！4...

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女..

同志哥求婚　妹含淚祝：找到真愛

星巴克「買1送1」來了！19號..

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛　9秒..

神夢境驚醒！他秒失睡意結局超狂

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

更多熱門

相關新聞

弟帶女人回家！她多次撇眼離開氣炸姐

一名女網友發文抱怨，弟弟帶女人回家睡覺，但女方多次都不打招呼，「直接撇眼走出去」，讓原PO氣炸「一個微笑或一個點頭不開口，我也不會怎樣，戴上口罩又撇眼離開，我他O就是不爽…不尊重我就算了，O，連我爸都無視！在我面前這樣沒禮貌就是找死啊。」她說，自己18歲進人家家裡都懂得主動問候，即便被白眼，「我也覺得我做到應該的基本禮貌」。

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您250元」

60元豬排三明治！她一咬滿滿佛味

尾牙獎品開箱　驚見2005年電暖器

介紹超優妹子！兩光仲介秒露餡

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面