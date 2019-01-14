懷孕媳婦想吃番茄炒蛋　婆婆買菜煮萬人羨「媽這樣會把我寵壞啦」

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台北市一名媳婦本月初在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，前幾天突然很想吃番茄炒蛋，婆婆就特地去買菜炒給她吃，就連半夜想喝點熱湯也自動升級成薑絲肉片湯。超有愛的婆媳關係讓其他網友們看了都好羨慕，忍不住留言開玩笑說，「這不是抱怨文，分明就是炫耀文啊！」

▲原PO想吃番茄炒蛋，婆婆就買菜者給她吃。（示意圖／記者董美琪攝）

原PO提到，婆婆幾乎每天都會煮飯，事前會詢問有沒有特別想吃的，就算沒煮也都是買她愛吃的食物，嫁過去之後沒有做過任何家事，偶爾一起晾曬或摺衣服也會被叫去休息，「記得孕吐結束後的幾個月，寶寶突然踢到我的胃，馬上衝去廁所把晚餐都吐出來，結果婆婆比我老公還擔心，緊張地問怎麼了。」

或許是因為懷孕胎動太頻繁的關係，原PO的體重6個月增加不到3公斤，婆婆不僅時時關心身體，還會煮很多很補的菜想餵胖她，「前兩天突然好想吃番茄炒蛋，婆婆特地去買菜炒給我吃，之前半夜想喝點熱湯，我說只要有薑絲的都好，於是她就煮了薑絲肉片湯給我，超好喝。」

▲就連原PO懷孕不舒服，也是婆婆比老公還擔心。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本文當事人無關）

更讓人羨慕的是，原PO產後想到月子中心，婆婆還要求老公一定要全部出錢，如果嘴饞想吃零食就打電話回家，她會幫忙送過去，「和老公吵架，婆婆永遠都是罵他，都先站在我這邊為我想。所以我只想說，媽，妳這樣真的會把我寵壞啦。」

由於原PO和婆婆之間的互動實在太有愛，網友們看完貼文都覺得很暖心，也紛紛留言幽默回應，「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「真讚～夢寐以求的婆婆」、「這不是抱怨文，分明就是炫耀文啊」、「上輩子燒好香，祝妳幸福」。

▼原PO分享自己的天使婆婆，讓1萬多名網友們直呼好羨慕。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）