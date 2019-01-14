　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲情侶,戀人,曖昧 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO說，和弟弟感情很好，後來已狠狠檢討他。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友發文抱怨，弟弟帶女人回家睡覺，但女方多次都不打招呼，「直接撇眼走出去」，讓原PO氣炸「一個微笑或一個點頭不開口，我也不會怎樣，戴上口罩又撇眼離開，我他O就是不爽…不尊重我就算了，O，連我爸都無視！在我面前這樣沒禮貌就是找死啊。」她說，自己18歲進人家家裡都懂得主動問候，即便被白眼，「我也覺得我做到應該的基本禮貌」。

「不是我真的想抱怨，是我真的很重視禮貌問題」，原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，弟弟帶女人回家睡覺，「我爸為了給他們空間，所以出門晃晃晚點回家。我晚點回家時看見女生拖鞋，看見我弟房門鎖著，我做事都很小聲，電視音量也轉最小，怕吵他們休息。」

▼原PO指出，女方沒打招呼的情況已經很多次，不是第一次。（圖／達志／示意圖）

睡覺,睡眠,情侶,擁抱,甜蜜,男女,戀人,夫妻（圖／達志／示意圖）

原PO表示，後來弟弟和女人可能睡醒要出門，走出來也不打招呼，「看見我爸也直接無視，我O媽真的超不爽，這是怎樣？」她後來補充說，「我弟都成年了，說什麼害羞不懂事，我都覺得說不過去！不尊重我就算了，O，連我爸都無視！在我面前這樣沒禮貌就是找死啊。」

原PO指出，她不想接受什麼害羞的理由，「我18歲進人家家裡都懂得主動問候了，再怎樣害羞或是對方家長直接擺臉色，我也是硬著頭皮問好，即便直接當場被白眼，我也覺得我做到應該的基本禮貌！」

原PO氣呼呼說，「還有什麼叫作我們家人不主動開口？她來我們家，我還要主動跟她問候，跟她噓寒問暖？還要配合她直接撇眼走出門口，我主動叫住她嗎？」她強調，「我弟本來就有問題，我從頭到尾都沒說我弟沒問題！我弟O他O就是欠教訓，但我覺得那是他個人行為，不要說什麼從小養他到大沒禮貌是要怪父母。」

▼許多網友認為，到人家家裡，打聲招呼是最基本的禮貌。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

原PO表示，這種情況已經很多次，「那個不是花錢的、不是砲友！沒那麼厲害一個禮拜進家門4、5次，我弟沒那麼有錢！我也沒眼瞎都同個人！只是每次我都很忙，錯身而過就算了。這次林北坐在客廳，我爸也在，我一目瞭然，她就給林北撇眼走出去。」她說，和弟弟感情很好，後來已狠狠檢討他。

其他網友則認為，「居然不討好男友的姐姐，真不會做人」、「這樣很沒家教欸」、「是沒禮貌，不是內向」、「也非常注重這個，算是基本禮貌，讓人知道說妳來了」、「打聲招呼是最基本的啊」。

ET快訊
傳妻曾談離婚索房！肉圓惡爸當小開月賺13萬給家裡7萬
1架波音貨機在伊朗德黑蘭附近墜毀　機上載有10人
不是第一次！他起底肉圓店忙聊天忘加辣　網嘆：兒子無辜

關鍵字：爆怨公社,禮貌,家教

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

環團憂核二除役不是真除役　 火大要台電負起企業社會責任

炸肉圓、蒸肉圓哪種第一？　老饕加碼曝美味秘訣「加很多蒜泥」　

「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

孝心感動天！他承諾「尾牙若抽中哀鳳送媽媽」　劇情超轉彎...網讚爆

16名小學生領餐、睡街頭！　30hr體驗「社會底層生活」

隔世放閃甜炸！她曝親爹「寵女兒的7種順便」　網暴動：妳爸缺小孩嗎

周三四「玉山有機會飄初雪」　下波冷空氣周日來襲！強度逼近冷氣團

肉圓爸虐妻兒！他從小被家暴「恨媽沒救我」：求您硬起來　344字獨白惹哭網

冰箱裡的古董！白藥膏「過期5年」繼續用　網懷念喊：阿嬤的法寶

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

環團憂核二除役不是真除役　 火大要台電負起企業社會責任

炸肉圓、蒸肉圓哪種第一？　老饕加碼曝美味秘訣「加很多蒜泥」　

「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

孝心感動天！他承諾「尾牙若抽中哀鳳送媽媽」　劇情超轉彎...網讚爆

16名小學生領餐、睡街頭！　30hr體驗「社會底層生活」

隔世放閃甜炸！她曝親爹「寵女兒的7種順便」　網暴動：妳爸缺小孩嗎

周三四「玉山有機會飄初雪」　下波冷空氣周日來襲！強度逼近冷氣團

肉圓爸虐妻兒！他從小被家暴「恨媽沒救我」：求您硬起來　344字獨白惹哭網

冰箱裡的古董！白藥膏「過期5年」繼續用　網懷念喊：阿嬤的法寶

陸海關總署：2018跨境電商進出口總額增長50%

賭王兒生日趴…奚夢瑤站「女主人位置」　黏緊緊畫面曝光

義籍一家五口出遊尋車不著　暖警協尋30分找到

女主播爆遭受職場霸凌！　播報中…突被搭檔「拿垃圾丟臉」

影／「幫幫我救我的孩子」　國道警「花蓮→台北」護送命危男嬰

中職／林泓育為環境曾想過行使FA　猿提前換約很有誠意

邱智淵／蘇貞昌會成為民進黨的「救世主」嗎？

【口譯哥駐美】溫朗東／年齡不是問題，年齡歧視才是問題

中職／觀眾下滑總檢討！桃猿整修球場、行銷營造歸屬感

遭家暴妻正式提告　新北檢分案追究肉圓惡爸罪責

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

生活熱門新聞

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

7鄉民怒毆肉圓惡爸！486先生..

不是第一次　肉圓店忙聊天忘加辣

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆..

吃韓虎嘯火鍋！50隻肥蛆猛竄桌..

館長挺友教訓肉圓爸：佛也發火

即／南台02：29晃一下！4...

肉圓爸虐打！他344受虐獨白：..

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女..

同志哥求婚　妹含淚祝：找到真愛

星巴克「買1送1」來了！19號..

這4種男性挑一個過完人生？「3..

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛　9秒..

更多熱門

相關新聞

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您250元」

您也有被叫錯姓氏的經驗嗎？一名女網友上班前去買飯，聽到一名餐廳員工和一名客人的對話，讓她心想「呃……是我聽錯了還是員工太累了？」這則PO文釣出許多苦主，有人回憶當時情況，「所有同事集體轉過去大叫『胡』啦」；還有人接到「女神」的訂位。

媳婦想吃番茄炒蛋　婆婆特地買菜煮

60元豬排三明治！她一咬滿滿佛味

尾牙獎品開箱　驚見2005年電暖器

介紹超優妹子！兩光仲介秒露餡

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

網抓包《玩很大》偏心：想逼走小鬼！

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面