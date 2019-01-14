弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

▲原PO說，和弟弟感情很好，後來已狠狠檢討他。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友發文抱怨，弟弟帶女人回家睡覺，但女方多次都不打招呼，「直接撇眼走出去」，讓原PO氣炸「一個微笑或一個點頭不開口，我也不會怎樣，戴上口罩又撇眼離開，我他O就是不爽…不尊重我就算了，O，連我爸都無視！在我面前這樣沒禮貌就是找死啊。」她說，自己18歲進人家家裡都懂得主動問候，即便被白眼，「我也覺得我做到應該的基本禮貌」。

「不是我真的想抱怨，是我真的很重視禮貌問題」，原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，弟弟帶女人回家睡覺，「我爸為了給他們空間，所以出門晃晃晚點回家。我晚點回家時看見女生拖鞋，看見我弟房門鎖著，我做事都很小聲，電視音量也轉最小，怕吵他們休息。」

▼原PO指出，女方沒打招呼的情況已經很多次，不是第一次。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，後來弟弟和女人可能睡醒要出門，走出來也不打招呼，「看見我爸也直接無視，我O媽真的超不爽，這是怎樣？」她後來補充說，「我弟都成年了，說什麼害羞不懂事，我都覺得說不過去！不尊重我就算了，O，連我爸都無視！在我面前這樣沒禮貌就是找死啊。」

原PO指出，她不想接受什麼害羞的理由，「我18歲進人家家裡都懂得主動問候了，再怎樣害羞或是對方家長直接擺臉色，我也是硬著頭皮問好，即便直接當場被白眼，我也覺得我做到應該的基本禮貌！」

原PO氣呼呼說，「還有什麼叫作我們家人不主動開口？她來我們家，我還要主動跟她問候，跟她噓寒問暖？還要配合她直接撇眼走出門口，我主動叫住她嗎？」她強調，「我弟本來就有問題，我從頭到尾都沒說我弟沒問題！我弟O他O就是欠教訓，但我覺得那是他個人行為，不要說什麼從小養他到大沒禮貌是要怪父母。」

▼許多網友認為，到人家家裡，打聲招呼是最基本的禮貌。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO表示，這種情況已經很多次，「那個不是花錢的、不是砲友！沒那麼厲害一個禮拜進家門4、5次，我弟沒那麼有錢！我也沒眼瞎都同個人！只是每次我都很忙，錯身而過就算了。這次林北坐在客廳，我爸也在，我一目瞭然，她就給林北撇眼走出去。」她說，和弟弟感情很好，後來已狠狠檢討他。

其他網友則認為，「居然不討好男友的姐姐，真不會做人」、「這樣很沒家教欸」、「是沒禮貌，不是內向」、「也非常注重這個，算是基本禮貌，讓人知道說妳來了」、「打聲招呼是最基本的啊」。