花5萬買機票卻得「坐地板」2hr！　航空公司竟只給1200元當賠償





▲寶拉一家人得坐在飛機的地上。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

英國44歲女子寶拉（Paula）日前帶著老公和女兒，搭乘英國途易航空（TUI Airways）要到梅諾卡島（Menorca）旅遊，沒想到機票買了、位置也劃了，但是當他們上飛機時候，卻沒有他們的座位，以至於一家人在整整2個小時的飛行時間內，被迫坐在骯髒的地板上，讓他們極度傻眼。

根據外媒報導，寶拉跟老公伊恩（Ian）還有10歲的女兒布魯克（Brooke）花了1300英鎊（約5萬2台幣），買了三張機票準備要出去玩，但人都上了飛機，他們才發現，機內根本沒有他們的位置，機組人員只提供給他們在起降時的「備用位置」，剩下的時間都得坐在機位後的空地上。

寶拉表示，當意識到真的沒有任何座位可以給他們坐時，全部的人都無法相信，而且最困難的是，坐在地板上很不舒服，只是覺得很髒。據悉，寶拉一家人最後向航空公司提出退票的要求，而航空公司則是提供價值30英鎊（約1206台幣）的賠償作為「善意的表現」。

報導中指出，對於這起誇張事件，途易航空表示是因為飛機在最後一刻做了更換，才會造成有乘客無位可坐的問題。英國民航局表示，一般來說機上不會允許沒有機位的乘客搭乘，要對這件事正式展開調查。

▼機內示意圖。（圖／取自免費圖庫pixbay）