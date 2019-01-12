影／最慘延誤4小時！　桃機春節840航班「準點率<2成」原因曝光

記者曹悅華／台北報導

春節連假就快到來，不少國人會選擇出國放假，不過據桃園機場資深機場作業人員研判，今（108）年春節因為航班爆量，多達840班，加上16個停機坪不能使用，加總所有可能因素恐產生「遞延線應」，從1月26日至2月17日疏運期間，每天延誤時間至少1小時，最嚴重恐超過4小時，準點率不到2成，希望民眾多加留意航班資訊。

▲消息指出，桃園機場春節航班最嚴重恐延誤4小時。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

該資深機場作業人員透露，這樣的數字是從去年的經驗，加上手上有的數據做推估，以去年2月10日準點率5成4來看，平均延誤64分鐘，而今年春節航班比去年768班多了72班，來到840班，等於多了1成，多出來的飛機只能在接駁坪上，加上有16個停機坪不能使用（關了6個貨機坪、10個要拿來放長榮和華航不飛的貨機），以及準點率計算的標準變嚴格（從關艙門加30分鐘變為拖車後推15分鐘），再算進空中流量管制，最嚴重的誤點就會超過4小時。

▲桃機一名資深機場作業人員分析春節航班準點率，以及誤點的所有原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他以華航有架台北飛香港的航班舉例，若出去已經晚1小時（去年春節平均延誤時間來看），回來又因雲層嚴重塞機上了流量管制（一管只接受22架進場航班，香港有可能1小時只能有2架或3架），再加上回程延誤的2個小時，種種地面和空中因素的總和，就可能延誤4小時，他也補充若產生「遞延線應」延誤將更嚴重，意即越到後面的飛機越危險。

對此，桃園機場公司回應，過年的時候，任何交通工具情況的確會比較緊張，但未來狀況是無法預測的，桃機會集體做最好的準備，許多條件都還會補強，把誤點狀況降到最低，謝謝大家的關心。