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影／春節800航班「最慘延誤4小時」！　桃機「6點因應」將管制休假

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記者曹悅華／台北報導

春節連假將至，出國成為民眾放鬆的選擇之一，不過今（12）就有位桃園機場資深機場作業人員指出，因為今（108）年過年航班超過800班，加上16個停機坪不能使用，恐導致班機延誤4小時甚至更多，對此，桃園機場公司稍早也提出6點因應措施，誓言把誤點率降到最低。

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃園機場今傳出春節恐面臨飛機延誤4小時危機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

該資深機場作業人員透露，這樣的數字是從去年的經驗，加上手上有的數據做推估，以去年2月10日準點率5成4來看，平均延誤64分鐘，而今年春節航班比去年多了1成，多出來的飛機只能在接駁坪上，加上有16個停機坪不能使用（關了6個貨機坪、10個要拿來放長榮和華航不飛的貨機），以及準點率計算的標準變嚴格（從關艙門加30分鐘變為拖車後推15分鐘），再算進空中流量管制，每天延誤時間至少1小時，最嚴重恐超過4小時，準點率不到2成。

針對春節班機恐面臨誤點危機，桃機說明春節疏運期間全日客機架次1/30到2/3、2/5到2/13共14天超過790架次，其中以2/10（初六）862架次最高，單日旅運量預估逾14萬人次，並提到去年平均航班起降已超過700架次，在颱風天疏運期間更有超過800架次的紀錄，桃園機場團隊實早已具備處理大量旅客及航班的能力。

▲機場,停機坪,地勤,行李,地勤人員,空橋,機場地勤, 機坪服務人員,地勤車輛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲桃機表示會改善停機位容量。（圖／記者謝婷婷攝）

不過為了更順利完成春節疏運任務，桃機提出以下6項因應措施：

1.管制休假

桃機表示，今年春節疏運期間由1月30日至2月17日，經民航局核定之加班機1,050班，桃園機場目前各單位員工三班制輪班超過3萬2千人，為完成春節疏運工作，不但管制休假更繃緊神經，務求帶給旅客完美的飛航安全。

2.改善停機位容量

桃機說，有關桃園機場空側停機位容量問題，機場公司也已先與航空公司協調，規劃未使用之貨機停放位置，將有限之停機位做最有效運用。

3.積極進行滑行道整建工程

桃機提及，機場公司工程單位也依照時程規劃，積極進行滑行道整建工程，確保春節疏運期間，各停機位及滑行道都能正常使用。

4.增加報到櫃台

桃機點出，目前桃園機場第二航廈出境大廳擴建工程已完成，增加南北兩側共6個報到櫃檯，年設計容量增加500萬人次；此外，自去（107）年10月起陸續啟用的自助行李託運設備共26台，每日平均服務超過上千人次，在尖峰時段對於紓解報到櫃檯壓力甚有助益。

5.研發整點運量預報系統

桃機補充，機場公司目前已研發整點運量預報系統，可每小時即時更新運量預報，並分送機場各單位及機場公司官網上，讓各單位都能即時確認，同時預備足夠的人手因應服務能量。

6.確實掌握旅客流量及班機資訊

最後，桃機強調，依據往年經驗，因旅客訂位更動，實際飛航班數多會較預訂飛航班數為低，機場會持續與航管單位、航空公司、地勤業者、CIQS公權力單位及各商業服務業者緊密聯繫，確實掌握旅客流量及班機資訊，盡力避免任何班機延誤情形產生。

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關鍵字：桃園機場,誤點,延誤,飛機,春節

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