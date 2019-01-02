罹難人數繼2014後暴增！「2018年航空安全報告」出爐





▲印尼獅航JT610於2018年10月29日墜海。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

Aviation-safety.net（航空安全網）昨（1）公佈「2018年的客機事故統計數據」，結果顯示，2018年是自2014年以來最不安全的年度，其中共發生15起事故，造成556人喪生，是繼2014年的537人後，死亡人數遽增的一年。

▲印尼獅子航空的失事，航班號JT610飛機從印尼雅加達起飛後，於10月29日墜毀於海中，機上189名乘客全數罹難。（圖／路透）

其中最嚴重的墜機是印尼獅子航空的失事，航班號JT610飛機從印尼雅加達起飛後，於10月29日墜毀於海中，機上189名乘客全數罹難。初步報告顯示，事故是由於在飛行前迎角葉片的校準錯誤所引起的。

▲馬來西亞航空7月另一架班機號MH17接續失事，造成298名乘客和組員全數罹難。（圖／路透社）

前一次嚴重的飛機失事免不了追溯回2014年3月，馬來西亞航空MH370從吉隆坡前往北京的班機，罹難者達239人，之後7月另一架班機號MH17接續失事，造成298名乘客和組員全數罹難，死亡人數攀高到537人。反觀航空史上最安全的一年是2017年，共有10起事故，44人喪生。

▲馬航示意圖。（圖／路透）

航空安全網表示，儘管今年航空公司死亡人數較多，但事故率卻是下降的，今年有45億乘客和4500萬次航班，這意味著事故發生率為1%。

航空安全網成立於1996年，是位於荷蘭的獨立組織，提供航空專業方面的新知和客機事故完整、正確訊息。