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一次嫖10個！　美海軍核潛艇艦長「任務中」召妓遭革職

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▲▼「布雷默頓號」艦長塞特爾在任務期間公然嫖妓，遭下屬通報革職。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲「布雷默頓號」艦長塞特爾在任務期間公然嫖妓，遭下屬通報革職。（圖／翻攝自美國海軍官網）

國際中心／綜合報導

美國海軍核潛艇部隊最近被爆出一起招妓醜聞。「布雷默頓號」 （USS Bremerton，SSN-698）艦長塞特爾（Travis Zettel）遭美媒踢爆，趁著去年3月船艦執行任務停靠菲律賓期間，竟趁機召了10名當地妓女到飯店「為他服務」，一名水兵見狀舉報，才會導致他在去年8月突然間遭到解任。

「海軍犯罪調查局」（Naval Criminal Investigative Service, NCIS）資料顯示，洛杉磯級核動力攻擊潛艦「布雷默頓號」去年3月抵達蘇比克灣，進行除役前最後一次對菲律賓港口的例行訪問。沒想到就在停靠港口期間，塞特爾竟然要求部下帶了10名當地妓女到自己下榻的飯店。

▲ 美軍潛艦布雷默頓號。（圖／翻攝自美國海軍）

一名水兵當時向美國防部總督察長舉報，塞特爾在執勤時曾表明自己召了10個女孩到飯店「玩耍」。當天晚間，他先是看見10名打扮清涼火辣的女子站在艦長房間門前等待，接著就見到她們「挽著塞特爾的手臂」，開心的在飯店四周閒晃，甚至還一路親切的向其他船員們打招呼。

在接獲通報後，美軍立刻於去年5月著手進行調查，而塞特爾事後也坦承自己的確曾在菲律賓「花錢招妓」，於是在8月被移除艦艇指揮權、遭到革職，之後轉調到基察普海軍基地（Naval Base Kitsap）第19潛艇中隊擔任文書工作。

至於另外一名被通報的水兵，在接受調查後，仍舊堅持自己「根本沒有參與嫖妓的活動」，並聘請一名律師來為他辯護。

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