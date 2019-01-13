王定宇曝光蔡英文車隊「低調等紅燈」：真正民進黨style！

▲立委王定宇臉書PO蔡英文車隊等紅燈。（圖／翻攝自王定宇臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇12日晚間在臉書上貼出幾張照片，他提到這是「總統車隊遇紅燈停車的真實相片」，途中維安人力精簡，沒有交管和大規模隨扈，他大讚這是「真正的民進黨style」。總統府發言人黃重諺則表示，若不是公開行程，蔡總統就會希望在維持安全狀況下，盡量不擾民。



王定宇發文提到，這張照片就是蔡總統車隊遇到紅燈的真實樣貌，「沒有交管、沒有大隊隨扈，用最精簡的維安人力，走進基層各角落」。他提到，今日他陪同蔡英文總統走訪台南永康的機車行、成大的學者聚會、歸仁仁壽宮等地，許多鄰居都驚喜大呼，「很多尖銳直打問題的意見，小英都直接一問一答，這才是真正的民進黨style」。

蔡英文作風得到不少網友好評，留言提到，「我是辣台妹總統的支持者」、「沒錯就是要這樣接地氣」、「這樣就對了，加油」、「總統真的很勇於挑戰承擔改變」，但也有人提醒還是得注意安全。

總統府發言人黃重諺則表示，蔡總統平常有正式公開行程時，確實要依照特勤條例，接受維安人員對維安的安排；但如果不是公開行程，蔡總統希望在確保安全的狀況下，盡量讓維安人力跟交管減少到最小，以減少民眾困擾。未來蔡總統也將會安排這樣與各行各業見面，與民眾直接接觸的行程，以聽取社會心聲。

