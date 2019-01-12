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蘇貞昌衝政績！府院黨三位一體　2020瞄準「英德配」

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

準行政院長蘇貞昌14日正式走馬上任，這個週末開始進行部分內閣人事的慰留與徵詢，在最重要的政院三長已經確認的同時，民進黨上下也已經準備再出發，希望透過三位一體的府院黨新運作模式，力拚政績，捍衛政權，而即將到來的2020總統大選，黨內目前也有人開始瞄準「英德配」。

前行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，總統蔡英文在慰留不成後也隨即宣布由蘇貞昌接任內閣，這一兩天，蘇貞昌也利用週末的時間針對賴內閣的成員進行慰留並徵詢其他人事，其中，在向來罪受矚目的政院三長（院長、副院長、秘書長）的部分，副院長與秘書長也分別確認由前民進黨立委陳其邁與前台南市代理市長李孟諺出任。

在賴清德離開行政院後，黨內人士表示，親英的卓榮泰掌黨務系統，行政系統由新潮流交給過去多有合作的蘇系，再加上可以穿梭在中央與地方的陳其邁擔任副院長，此佈局從蔡英文近來聲勢高漲來看，甚至在臉書發文曖昧要賴清德「休息一下，再一起拼」，不免已有「英德配」瞄準2020競選連任的味道。

▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

黨內人士分析，依慣例在總統第二任時，會以「政治味」較濃厚的副手搭擋，蔡英文在2018九合一選舉中面臨挫敗，聲勢跌落谷底，近期聲勢回溫，加上目前算是暫時穩住黨內派系百家爭鳴的狀況，蘇貞昌擁有行政經驗，可以穩住內政，對於強化「英德配」在2020的選戰能量非常重要。

民進黨秘書長卓榮泰11日下午也表示，黨的角色是全力輔助，協助中央、地方的溝通，讓新的內閣團隊可以在最快時間就位來推動政務。

在府院黨的溝通平台上，卓榮泰表示，府院黨與立院黨團的溝通，在過去一直都有，但重要的在於如何運作，黨對於政策的研究必須更深入，強化行政與立法上可加強更多討論；當有新政策時，在決策過程中，也要讓立委多參與，如此才可以獲得支持。

卓榮泰說，民進黨的改造必須是「服務型政黨」，未來會調整政策會的功能，在府院黨在做政策討論時，必須幫助執政團隊強化論述。至於民進黨在2020總統初選的時程，過去的慣例會落在3、4月份，但是今年因為碰到3月16日的立委補選，因此，他會建議在補選之後進行，看能否在一個月內完成。
 

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,賴清德,2020,總統大選,民進黨

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