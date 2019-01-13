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盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會　肯定媽祖救苦救難精神

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▲▼盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
台中市長盧秀燕13日到大里振坤宮出席台灣媽祖聯誼會第41次會員大會，她表示，台灣媽祖非常靈驗，媽祖文化芬興盛，市府未來也將配合聯誼會，推廣發揚媽祖文化，承續媽祖救苦救難精神。

台灣媽祖聯誼會13日中午在大里區振坤宮舉行第41次會員大會，現場103間媽祖宮廟代表與會，並慶祝振坤宮重建18週年。台中市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇、台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標、會長鄭銘坤、秘書長于美人、立委顏寬恒等人也參與盛會。活動由振坤宮委員團拜，鳴鐘九響展開序幕，廣場前還有獅陣及迎賓舞宣告正式活動開始。

▲▼盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇到振坤宮上香。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，台灣媽祖非常靈驗，許多民意代表選舉前都會祈求媽祖，她也曾在選舉前來參拜，今天是來向媽祖答謝。「當選就是服務的開始」，不論服務鄉親、地方建設，市府都將全力以赴，不讓媽祖失望，給市民好生活。

她也說，台灣媽祖文化非常興盛，媽祖聯誼會成立至今推廣宗教文化不遺餘力，市府也將持續推廣媽祖救苦救難的精神，發揚媽祖文化。

▲▼盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕與台灣媽祖聯誼會成員合影。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席台灣媽祖聯誼會會員大會，肯定台灣媽祖救苦救難精神。（圖／台中市政府提供）

中市民政局表示，台灣媽祖聯誼會成立於民國90年，為台灣具影響力的道教組織之一，也是台灣第一個合法立案的全國性媽祖社團，目前會員宮廟分布全台灣、海內外共有百餘座媽祖宮廟。今年會員大會由振坤宮承辦，希望集結各媽祖宮廟的力量，將媽祖的慈悲精神發揚光大。

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