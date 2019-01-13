大里福興宮冬令救濟發物資　盧秀燕感謝盼拋磚引玉

▲盧秀燕出席大里福興宮冬令救濟活動，感謝他們拋磚引玉，照顧弱勢。（圖／台中市政府）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕13日出席大里福興宮中低收入戶冬令救濟活動，代表市府發放愛心物資與紅包，並向大家拜早年。盧秀燕表示，感謝福興宮拋磚引玉做愛心，市府團隊將持續協助弱勢族群，讓大家過好年。

大里福興宮13日上午舉行中低收入戶冬令救濟活動，發送各種日常用品、物資和紅包給300位中低收入戶。市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇也到場，協助發送物資，並與民眾話家常。盧秀燕也與福興宮董事長張滄沂議員，也現場頒發感謝狀給提供物資的愛心企業，感謝這些善心人士默默付出。

▲福興宮冬令救濟活動準備熱食，吸引許多人來排隊品嘗。（圖／台中市政府）



盧秀燕向現場市民提早拜年並表示，她肯定福興宮體恤市民辛苦，拋磚引玉，關懷弱勢。希望各界可以響應福興宮精神，幫忙更多弱勢市民。市府民政、社會局及各區公所等機關，也會持續全力協助，市民若遇到生活困難，也請一定要向市府反映。

民政局表示，福興宮及愛心單位在歲末寒冬之際發揮愛心、關懷弱勢族群，讓弱勢戶不只暖胃、更加暖心，也發揚媽祖濟世博愛精神。盼藉此活動拋磚引玉，讓更多資源投入回饋社會，與市府共同照顧家境困苦的市民。

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