影／逗小孩開心！2姊妹搭「奪命堆高機」兜風　7歲妹墜地遭重輾身亡

記者李忠憲／台中報導

搭堆高機玩耍釀悲劇！徐姓婦人12日中午帶著2個孫女去太平區某資源回收場訪友，回收場許姓老闆為讓小朋友開心，讓2姊妹及自己的小兒子站在堆高機前前叉上，再開推高機帶著他們兜風，7歲徐小妹不慎摔落，遭堆高機重輾，送緊急送醫仍宣告不治。警方表示，許男已涉犯過失致死罪，待檢方相驗後就依法究責。

▲警方到場採證堆高機。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，徐姓女童事發當時看到許男駕駛堆高機到工廠門口，於是興奮的跑到堆高機牙叉上，而這時女童的外婆也走出來，看堆高機載著孫女前進，但才過了短短幾秒，堆高機卻突然震動了一下，隨後就發現女童已經掉落在地，並遭到堆高機輾過，送醫後宣告不治。

台中市消防局中午12點半左右獲報，太平區新平路二段一處資源回收廠發生女童遭堆高機壓傷意外，消防隊獲報時，家屬表示7歲徐姓女童已脫困，並帶到賢德醫院前。救護車抵達後，醫院表示，女童肢體多處外傷且無呼吸心跳，傷勢嚴重，必須轉院，立刻轉送國軍台中醫院急救，最後仍宣告不治。

▲堆高機輾死女童，消息一出民眾議論紛紛。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲現場地面上血跡斑斑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲員警到場採證。（圖／記者李忠憲翻攝）

太平分局表示，經初步了解，62歲許姓男子當時開著堆高機，讓徐姓友人的2名孫女及自己的兒子站在堆高機前鐵前叉上，他開堆高機載他們兜風。年紀最小的徐童疑似沒站穩，突然跌落地面上，當場遭堆高機輾過胸、腹。許男已涉嫌過失致死罪嫌及違反《道路交通管理處罰條例》，也已通報勞工局及社會局等相關機關。

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