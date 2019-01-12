盧秀燕Janet合體　行銷台中百大婚紗景點票選

▲台中市長盧秀燕與藝人Janet合體，行銷台中婚紗百大景點票選。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕12日與旅遊達人Jane合體，共同行銷台中幸福經濟的代表「婚紗產業」，透過觀光旅遊局舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，帶動台中市景點話題與知名度，進一步營造台中觀光新模式。盧秀燕表示，婚紗照一輩子就拍一次，一定要拍得好、拍得美、拍得幸福，歡迎大家來幫台中市票選出百大婚紗景點，拼婚紗產業幸福經濟。

市長盧秀燕12日在觀光旅遊局長林筱淇、新聞局長吳皇昇、經濟發展局長高禩翔等人陪同下，出席位於華納婚紗精品概念館的台中百大婚紗景點票選活動記者會，與知名的國際旅遊節目主持人Janet、二對市府俊男美女員工共同分享台中景點，還有多位小花童演出舞蹈，場面溫馨熱鬧。

▲剛生完小孩的Jane穿上禮服，絲毫看不出剛生完小孩。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，中部7縣市民眾要結婚，大部分都會選擇來台中，因為台中不僅有很好的婚禮顧問公司，更有從中區連接到北區的婚紗商店街，可以說是中部地區最大的「結婚基地」。

她也說，她的婚紗照就在台中拍，不但幸福快樂，而且長長久久，婚紗照一輩子就拍一次，一定要拍得好、拍得美、拍得幸福，台中好山好水好風景，參加這次票選活動，還有機會抽到國外、內旅遊機票，以及許多好康禮物，歡迎大家來幫台中市票選出百大婚紗景點，拼婚紗產業幸福經濟。

▲盧秀燕說台中好山好水好風景，拍婚紗不但幸福快樂，也會長長久久。（圖／台中市政府提供）

觀旅局長林筱淇表示，這次台中百大婚紗景點票選活動的構想，其實是由盧市長提出，盧市長一直在思考如何讓台中更幸福美好，上任後就開始著手落實。婚紗不只是一個幸福產業，也是拼經濟當中不可或缺的一環，不僅跟旅館住宿業有關，也和糕餅產業、航空公司呼應，產業的串連就是拼經濟的落實做法。

她提到，為鼓勵民眾踴躍參與，第一階段推薦或第二階段票選都可擁有抽獎機會，獎品涵蓋台中東京來回機票、國內線不限航點來回台中機票、住宿券及泡湯券、特色糕餅禮盒等，歡迎全民參與票選，藉此串連產業，帶動台中整體觀光。

▲盧秀燕熱情邀請大家參加台中百大婚紗景點票選。（圖／台中市政府提供）

觀旅局表示，盧市長上任後就開始推動「台中富市3」計畫，提出許多創意構想針對各領域拚經濟，為發掘更多台中旅遊亮點題材，首創全國推動代表台中幸福經濟的婚紗產業，票選活動將在台中觀光旅遊網「愛戀台中」專區（ https://goo.gl/pfk5aR ）進行。

觀旅局表示，台中氣候宜人、觀光資源豐富，不但有谷關溫泉、新社花海、高美溼地等豐富的自然資源與山海風光，也有知名的台中國家歌劇院、國立台灣美術館、草悟道、審計新村、台中市役所、孔廟等人文景點，廣受國內外旅客喜愛，希望透過票選找出最適合婚攝的場所，並挖掘更多私密景點，吸引國內外新人到台中進行拍攝婚紗之旅。

票選活動將分為二階段，1月14日至1月31日為第一階段受理推薦，會請台中市29區區公所推薦轄區適合婚攝的主題場所，並廣邀民眾上網提供婚攝祕境。另外也邀請婚紗公司提供私房拍攝景點。

第二階段網路票選將於2月4日至2月28日舉行，依據第一階段推薦的場所，區分「自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落」等5種主題開放投票，每位投票者每日可針對5主題各投1票，最後將依各主題前20名，列出百大婚紗景點。

觀旅局強調，為以行動支持新人來台中婚紗拍攝之旅，盧市長也承諾只要第二階段投票者在今年度有結婚計畫，可予以加註，活動票選後會加碼抽出一組2天1夜食宿婚紗包套接待特別獎，可任選台中百大婚紗景點進行免費婚紗套組拍攝，以及全程精緻餐飲、特色旅宿、豐富伴手禮及專屬交通等尊榮接待，更有機會獲得市長證婚，歡迎踴躍參加。

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