盧秀燕爭取「2020台灣燈會主辦權」　賴揆：歡迎！

▲盧秀燕爭取2020台灣燈會主辦權。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕10日於行政院會中爭取「2020台灣燈會」機會，她表示，將按交通部觀光局規定於1月17日前提出書面意向書。行政院長賴清德也表示歡迎。

盧秀燕10日上午列席行政會院，會中內如包括國發會對於2019總體經濟政策規劃，研議各項公共建設、補助案、民間產業輔導措施及擴大觀光內需計畫，期望打造優質環境，活絡國內消費及投資。

▲盧秀燕另也針對中火降載減排與經濟部長進行意見交換。



交通部觀光局也於會上報告2019台灣燈會籌備狀況，屏東大鵬灣燈會主場更首次結合水域，以永續、海洋文化為主軸，縝密規劃交通、國際宣傳事宜。同時，宣布2021燈會主辦城市為新竹市，並將於中部5縣市（台中市、南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣）中評選出2020主辦城市，預計在1月20日公佈。

「院長說首長親自來開會就有好康，所以我現在立刻表達台中市政府要積極爭取2020燈會主辦權！」盧秀燕表示，台中市願意主辦2020台灣燈會，將按觀光局規定於1月17提出書面申請意向書，期盼中央促成。行政院長賴清德也當場表示歡迎。

此外，盧秀燕也與經濟部長沈榮津針對中火降載減排的相關事宜交換意見，要求減少中部汙染排放的實際量。沈榮津對此也給予正面回應。市府表示，將與中央相關部會將持續研商，反映真實民意，改善台中市民的生活環境。

【精彩新聞】

►邦交國諾魯總統訪花博 盧秀燕陪同「聆聽花開的聲音」

►台中市拼經濟！ 盧秀燕感謝東森集團在台中創造3500個就業機會

►母愛噴發！7月孕婦摔斷手 為腹中女兒「局部麻醉」清醒接受手術