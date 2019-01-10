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台中市拼經濟！　盧秀燕感謝東森集團在台中創造3500個就業機會

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▲台中市。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕，感謝東森集團將在台中創造3500個就業機會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

為支持台中市長盧秀燕「無煙囪環保」的服務業發展，東森集團總裁暨執行策略長王令麟日前允諾東森購物電行團隊、美妝實體通路自然美及東森直銷將持續在台中展店，預計創造3500個就業機會。盧秀燕對東森集團的支持表示感謝，也指示相關局處提供徵才的行政協助，及加速輔導投資。

勞工局長吳威志表示，台中市失業率除是六都最低外，依勞動力發展署就業服務資訊整合系統顯示，台中市新登記求才人數較去年上升4.86%，僱用人數更成長9.33%；而東森集團在台中展店，不僅帶給市民更多就業機會，相信也會引發連鎖效應，吸引更多投資。

吳威志也指出，勞工局就業服務處的服務據點，從今年接受勞動部委辦沙鹿就業中心後，不僅延伸至海線，更從原本的16個據點增加到23個據點，成長近4成5，無論對廠商的求才服務或是民眾的求職服務都能更在地化。

此外，勞工局今年也結合中央的獎助方案資源，推出「就業金安薪」方案，除有市府的獎勵青年穩定就業獎勵金，還有中央的跨域就業補助金、短期職場適應金等，希望促進民眾穩定就業。

▲台中市。（圖／台中市政府提供）

▲台中新光三越、大遠百2間百貨公司營業額位居全國第一、第二。

台中市就業服務處表示，市府過去曾與東森集團旗下的森森百貨合作招募人力，未來也將持續協助東森集團轄下公司尋找更多人才，滿足企業需求與市民需要。

經發局也表示，中部地區近600萬消費人口，尤其台中新光三越、大遠百2間百貨公司營業額位居全國第一、第二，東森集團看好台中消費力決定擴大投資，市府表示歡迎，後續將提供必要行政協助，讓投資案儘速落實。

經發局也提到，目前台中市已成立「投資台中網站」、「招商單一窗口」，提供企業了解台中及投資台中必要行政協助，並視議題召開跨局專案會議解決投資障礙，另有SBIR研發補助、青年創業及中小企業貸款、智慧機械及航太研發補助、企業營運總部補助等政策資源，歡迎各企業投資台中。

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關鍵字：台中,盧秀燕,東森集團,王令麟,就業機會

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