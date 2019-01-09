臘八送暖慶平安　宜蘭陽大醫院感恩祈福

▲▼佛光山蘭陽別院住持覺來與陽大醫院院長楊純豪一起分送臘八粥，給病患、家屬以及醫護團隊，祈願大家平安吉祥。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

時序進入臘月，寒梅吐露芬芳之際，適逢莊嚴又暖心的臘八節，亦即自古相傳的「佛陀成道日」，在佛家習俗上要施放臘八粥以廣結善緣分送祝福，佛光山蘭陽別院每年都不會忘記在醫院就醫的病患以及醫護團隊尤其需要暖心的祝福，因此，選在9日臘八節（農曆12月8日）的前夕，特別準備了臘八粥，由佛光山蘭陽別院住持覺來與陽大醫院院長楊純豪一起分送給病患、家屬以及醫護團隊，祈願大家平安吉祥。

陽大醫院表示，臘月是辭舊迎新的季節，傳統文化中早有臘八喝粥的習俗，相傳佛陀成道之前曾因苦行6年而乏力癱倒，受牧羊女供養乳糜始恢復氣力，體認執著於苦行無法悟道，故端坐菩提樹下禪定思惟，終於開悟證道。為感戴佛恩與眾結緣，全球佛教徒於每年農曆12月8日「佛陀成道日」當天，以五穀及諸果物煮粥供佛，周濟眾生共結法緣，藉佛粥普施善心，祈求平安吉祥。

佛光山蘭陽別院住持覺來表示，佛光山開山宗長星雲大師最初就是在宜蘭弘揚人間佛教，而佛光山也在宜蘭設置了蘭陽別院、仁愛之家養護機構，長期以來除推動各項弘法利生活動更加重視人口老化以及弱勢族群的照護問題，因此，也借助陽大醫院的醫療專業，一起建立良好的社區銀髮照護據點，特別感受到陽大醫院醫護團隊的專業與慈悲心，臘八粥就是佛心粥，也代表佛光山在寒冬獻上溫馨的關懷與祝福，與病患、家屬及全院醫護人員共結善緣。讓醫護濟眾生、普施善心，祈求平安吉祥。

陽大醫院院長楊純豪代表醫護團隊接受住持的贈粥，同時感受到了滿滿的祝福，楊純豪表示：陽大醫院是宜蘭人健康託付的大病院，百年以來承續以照顧全民的身、心、靈為目標，深耕社區醫療、長期照護及健康促進，提供縣民最完善的醫療資源照護網絡，守護蘭陽鄉親健康。9日能與佛光山蘭陽別院共同舉辦莊嚴殊勝的贈粥結緣活動，施比受更有福，結合社區關懷傳送愛與喜樂，讓大家都擁有健康平安和光明溫暖。