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佛光山人間大學南區聯誼　南台別院展出成果

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▲佛光山人間大學南區各分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」，展現各分校學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山人間大學南區各分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」，展現各分校學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山人間大學南區各分校，包括屏東、高雄、普賢、岡山、鳳山、台南等分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」。

會場有靜態展覽和動態表演，與會有佛光山人間大學校長慈容法師、佛光山台南區總住持滿舟法師、佛光山人間大學總部主任妙旭法師、鳳山講堂監寺妙麟法師，及各區老師、學員代表近350人參與。

▲佛光山人間大學南區各分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」，展現各分校學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

人間大學校長慈容法師表示活起來的生命是有價值的，來到人間大學，不但可以交朋友、趕走孤單，還有優秀的專業老師，從零教起，讓大家快樂學習並擴大視野，他提到曾有人問一位老先生：「你今年幾歲了？」老先生回答：「4歲。」「為什麼是4歲呢?」老先生說他自己一生中並無專長也無特色，直到4年前加入人間大學開始學習，才真正感覺到生命力，所以他認為能參與學習是很有福報的，感謝星雲大師辦理人間大學，嘉惠所有人。而人間大學成立至今已15年，受惠學員也超過1萬人次。

▲佛光山人間大學南區各分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」，展現各分校學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自高雄普賢寺演出「花舞禪心」的蔡惠喻表示自己學跳敦煌舞是想藉舞修心，以柔美舞姿，安定身心，觀照生命。高雄分校表演「就愛笛聲響」的戴金聰，提到自己上台時的緊張心情，他表示樂在學習是退休後最美的事情。

▲佛光山人間大學南區各分校，聯合在南台別院二樓大殿舉辦一場「2018終生學習聯合成果發表會」，展現各分校學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動態成果展中，有普賢分校、岡山分校、屏東分校和台南分校表演的敦煌舞系列，曼妙舞姿讓掌聲不斷。而高雄分校的中國笛及吉祥鼓演奏、鳳山分校的二胡演奏、岡山分校的太極拳，也都各自精彩。會中還頒發了優良教師獎、優良學員獎、歡喜獎、菩提獎及佛光獎。一場歲末大聯歡，在星雲大師的「為社會大眾祈願文」下，圓滿落幕，今朝一別，各奔西東，弘法利生，願再相逢。

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關鍵字：佛光山,人間大學,南台別院,成果

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