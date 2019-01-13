旅社喬債破局當場砍殺　男「胸口中刀」倒路邊

▲監視器拍到救護車到場救人的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市13日凌晨真不平靜，先是凌晨2點多信義區發生夜店酒客鬥毆刺傷1人，5點多中山區林森北路旅店內發生男住客遭歹徒刺傷案件。中山區警方調查，初步懷疑張姓男子與人有債務糾紛，在旅社內遭追債人士持刀攻擊，所幸張姓傷者自行逃離現場求救，加上目擊民眾報警後警消趕赴現場處理。目前中山警分局外勤人員正全力緝凶中。

中山警方表示：張姓男子（27歲）懷疑與人有債務糾紛，在案發旅店內遭人持刀砍殺，兇嫌下手後立即逃離現場，傷者則滿身鮮血想逃出旅社，卻被民眾發現失血過多倒臥路邊，警方凌晨出度大批警力封鎖現場採證，所幸遭攻擊的張姓旅客，經醫師緊急開刀搶救後，目前傷勢穩定。

警方表示，張姓男子胸部中刀造成大量失血，案發前曾有住客聽聞爭吵聲，另外前後有3名友人率續前往旅館住處找他，其中一人與張男口角衝突後持預藏的刀械行兇，在場還有另外2名友人目擊，所幸在場其他人見狀，緊急用手機報警求救，警方目前已鎖定犯嫌身分正循線埋伏，有把握在短時間內破案。

中山警方表示，研判該起意外為熟識友人間的財務糾紛才導致口角糾紛，進而爆發持械衝突，所幸張男胸口中刀未波及心臟、肺部等重要臟器，警方驚呼張男相當命大，目前傷者狀況持續觀察中，警方已根據在場關係人供詞，循線緝凶中。

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