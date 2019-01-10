　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪攝）

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著近年兩岸開放，陸配在台灣活動也漸趨活躍，但也有部分不肖陸配打著「同鄉齊心協力賺錢」的民意，違法吸金找同鄉投資虛擬貨幣盤，實際上卻以吸金手法大賺黑心錢，讓被害陸配辛苦血汗錢血本無歸。日前一位曾擔任六都大選陸配後援會幹部的C女，因結識一名在台北市松山區開茶行的陸配同鄉介紹投資「藍天SKY拆分盤」，強調投入3萬5千元資金8個月可拿回本金，14個月後可拿回12萬獲利，結果C女不疑有他還介紹10多名陸配、台灣朋友加入投資，迄今一毛錢都沒拿回來，憤而提告。

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪攝）

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪翻攝）

C女發現受騙後，與10多名參與投資的被害陸配，在2019年1月向新北市政府警察局報案提告詐欺，他們向警方表示：在台北市松山區開設「緣起禪心」茶行的負責人李孟謙和其大陸籍妻子于曉艷，在2017年4月向她介紹馬來西亞的「蘭胎SKY拆分盤」，兩夫妻向她們表示公司財務健全，李男自稱加入該團隊後不但換名車開始做生意，親戚連竹科優渥高薪工作也放棄加入經營。

C女禁不起于姓陸配百般敲請，先拿出3萬5千元金額投資，對方誆稱只要投入拆分盤只要8個月就可以回本，14個月後可額外獲得12萬元8獲利。

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪攝）

▲C女憤而向《ETtoday新聞雲》投訴，控訴于姓茶商和她丈夫聯手吸金坑殺眾多陸配。（圖／記者張君豪攝）

于女介紹也可投資方案B，以17萬5千元資金入場，同樣8個月拿回本金，14個月後可以獲得80萬元獲利。李姓夫妻強調，只針對陸配熟識的同鄉好友才有這麼優渥的投資方案，造成C女與後來加入的10多名陸配、台灣民眾爭相投資，他們投資金額約在500餘萬元新台幣之譜。

未料從去年起，李姓夫妻不斷以SKY拆分盤無法再獲利，要求這些被害陸配再投入6萬到10多萬元不等的金額，才能拿回本金，否則投入資金即將斷頭。後來兩人又改口說：因為SKY拆分盤獲利不如預期，要求這些被害陸配可以增資，把原先的本金投入藍天集團SKY拆分盤下的投資子項目：「SWC區塊鏈數字貨幣」否則無法拿回本金，10多名希望拿回本金的陸配不斷與李姓夫妻檔協調，但對方卻相應不理不接電話，C女等人求助無門狀況下，19年1月向新北市政府警察局報案提告李孟謙夫妻詐欺等罪。

▲遭詐騙吸金的陸配報案三聯單。（圖／記者張君豪攝）

▲遭詐騙吸金的陸配報案三聯單。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，根據被害人控訴，「藍天集團SKY拆分盤」打著投資虛擬貨幣的期貨，但事實上就是典型的龐氏騙局，其概念就是拿前面投資人的資金交付給新來的投資人，營造獲利假象，藉此吸引民眾拿出資金投資。警方說，這類吸金騙局只要等到後繼無人，就會宣布倒閉侵占投資人血汗錢，警方目前依規定受理報案，並將循線約談經營茶行的李姓夫妻檔到案說明。

C女接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，經營茶行的陸配于曉燕平常穿著漢服、旗袍經商，打扮得非常高尚有氣質，經常邀請他們喝咖啡、參加茶道活動，藉此營造兩夫妻高檔上流的生活形象，才會誤信掏錢投資，但未料同屬來台陸配，居然會設局坑殺自己人。C女等10多名被害人今天下午會到李姓夫妻經營的茶行外拉布條抗議，希望無良茶商能儘速出面處理這起投資騙局。

【精彩新聞】

快訊／松菸文創園區旁瓦斯漏氣　大批警消到場戒備查漏

婦與家人吵架想不開　怒奔公園欲投湖　暖警溫言勸下

快訊／廖小弟埋屍案　母親深色衣褲蒙面裝扮　深夜現身派出所簽到
 

ET快訊
殺人犯遭盤查亮槍　女警哭求「別開槍」！男警一槍擊斃
快訊／調查官出馬找高志鵬！下午4點押送至台北監獄

關鍵字：陸配,藍天集團,茶商,吸金詐騙

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蛋洗噴漆「大紅惡」！民眾持棍要揍人　幼兒園長滅火哭了：覺得痛苦

影／高志鵬又放鴿子沒來報到！　新北檢硬起來「依法拘提」

BMW男酒駕逆向爆撞！豐田「彈飛3公尺」支解　女駕駛拋飛慘死

中加過去10年「零引渡」　緝捕貴婦奈奈機會渺茫

影／「幼教界隋棠」麻煩大了！塞幼童入櫃涉強制罪檢要傳她

快訊／新北中和旅館「16歲少年燒炭」身亡　警方拉起封鎖線

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

26歲吉他老師授課　竟把14歲女學生「教到床上去」挨告

車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

26歲吉他老師授課　竟把14歲女學生「教到床上去」挨告

車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

快訊／屢傳不到！調查官「陪同」高志鵬　16：00上囚車押赴北監

獨／老婦偷3個台鐵便當獲檢察官不起訴　細心律師揭背後洋蔥

貴婦奈奈有居留證也沒用　他在加拿大躲9年還是被抓回台灣

影／砂石車追撞機車休旅車3人傷　直衝民宅牆「撞出新的落地窗」

人妻墮胎心肌梗塞死亡　揪出小王假冒癱夫簽同意書

鐵工開車衝破門持刀菜拼輸贏　警辣椒水圍捕嗆民眾「看三小！」

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

全球風靡Netflix《矇上你的眼》　原來看不見的末日背後隱藏三個含義

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

影／現場直擊！微風南山「這幾家人氣美食」平均要排1小時

影／被大支稱「辣台妹」　蔡英文：我們都是辣台派！該辣就辣

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

男童每天上學前都肚子痛！揪「虐童」醫給父母4建議：要相信孩子

網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

社會熱門新聞

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆..

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒..

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14..

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉..

即／新北中和16歲少年　燒炭身..

快訊／屏東千萬麥拉倫深夜自撞護..

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

BMW男酒駕逆向爆撞　女駕駛拋..

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救..

韓女叫UBER　2小黃運將擋道..

新光金公主不離婚原因曝光：守護..

士林貨車撞機車　騎士摔車撞頭亡

高雄港空櫃落海　緊急進行打撈

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟事件　陸配怒：政府扣帽子

近日發生多起陸配與陸客攜帶豬肉製品遭罰的事件，有在台灣的陸配質疑政府缺乏對外宣導，直接祭出重罰，這樣的做法「就已經歧視陸配了」。也有陸配直言，「擺明了就是拿陸配開刀」，在對岸難以接收到台灣的訊息，很多大陸人士沒有意識到疫情嚴重性，卻遭到了懲罰，甚至被指控為禍因，「人情味呢？」

帶絞肉回台包湯圓　陸配遭罰20萬痛哭

孩子是無辜的！陸配離婚2情況可望續留台

2陸配攜肉罰20萬　葉毓蘭喊冤

為陸配帶肉挨罰喊冤　葉毓蘭這樣說

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面