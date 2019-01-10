獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著近年兩岸開放，陸配在台灣活動也漸趨活躍，但也有部分不肖陸配打著「同鄉齊心協力賺錢」的民意，違法吸金找同鄉投資虛擬貨幣盤，實際上卻以吸金手法大賺黑心錢，讓被害陸配辛苦血汗錢血本無歸。日前一位曾擔任六都大選陸配後援會幹部的C女，因結識一名在台北市松山區開茶行的陸配同鄉介紹投資「藍天SKY拆分盤」，強調投入3萬5千元資金8個月可拿回本金，14個月後可拿回12萬獲利，結果C女不疑有他還介紹10多名陸配、台灣朋友加入投資，迄今一毛錢都沒拿回來，憤而提告。

▲在北市松山區開茶館的氣質美女于姓陸配，涉嫌違法吸金坑殺同鄉遭其他陸配提告。（圖／記者張君豪翻攝）

C女發現受騙後，與10多名參與投資的被害陸配，在2019年1月向新北市政府警察局報案提告詐欺，他們向警方表示：在台北市松山區開設「緣起禪心」茶行的負責人李孟謙和其大陸籍妻子于曉艷，在2017年4月向她介紹馬來西亞的「蘭胎SKY拆分盤」，兩夫妻向她們表示公司財務健全，李男自稱加入該團隊後不但換名車開始做生意，親戚連竹科優渥高薪工作也放棄加入經營。

C女禁不起于姓陸配百般敲請，先拿出3萬5千元金額投資，對方誆稱只要投入拆分盤只要8個月就可以回本，14個月後可額外獲得12萬元8獲利。

▲C女憤而向《ETtoday新聞雲》投訴，控訴于姓茶商和她丈夫聯手吸金坑殺眾多陸配。（圖／記者張君豪攝）

于女介紹也可投資方案B，以17萬5千元資金入場，同樣8個月拿回本金，14個月後可以獲得80萬元獲利。李姓夫妻強調，只針對陸配熟識的同鄉好友才有這麼優渥的投資方案，造成C女與後來加入的10多名陸配、台灣民眾爭相投資，他們投資金額約在500餘萬元新台幣之譜。

未料從去年起，李姓夫妻不斷以SKY拆分盤無法再獲利，要求這些被害陸配再投入6萬到10多萬元不等的金額，才能拿回本金，否則投入資金即將斷頭。後來兩人又改口說：因為SKY拆分盤獲利不如預期，要求這些被害陸配可以增資，把原先的本金投入藍天集團SKY拆分盤下的投資子項目：「SWC區塊鏈數字貨幣」否則無法拿回本金，10多名希望拿回本金的陸配不斷與李姓夫妻檔協調，但對方卻相應不理不接電話，C女等人求助無門狀況下，19年1月向新北市政府警察局報案提告李孟謙夫妻詐欺等罪。

▲遭詐騙吸金的陸配報案三聯單。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，根據被害人控訴，「藍天集團SKY拆分盤」打著投資虛擬貨幣的期貨，但事實上就是典型的龐氏騙局，其概念就是拿前面投資人的資金交付給新來的投資人，營造獲利假象，藉此吸引民眾拿出資金投資。警方說，這類吸金騙局只要等到後繼無人，就會宣布倒閉侵占投資人血汗錢，警方目前依規定受理報案，並將循線約談經營茶行的李姓夫妻檔到案說明。

C女接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，經營茶行的陸配于曉燕平常穿著漢服、旗袍經商，打扮得非常高尚有氣質，經常邀請他們喝咖啡、參加茶道活動，藉此營造兩夫妻高檔上流的生活形象，才會誤信掏錢投資，但未料同屬來台陸配，居然會設局坑殺自己人。C女等10多名被害人今天下午會到李姓夫妻經營的茶行外拉布條抗議，希望無良茶商能儘速出面處理這起投資騙局。

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