影／有小孩別抽菸引5煞西瓜刀追砍　老闆縫14針「他們繼續吃薑母鴨」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋一家薑母鴨店，老闆規勸3名用餐客人不要在吸菸，店內有小孩在，3人不但不聽勸，還撂來2人持刀進入廚房砍傷老闆，砍完後還囂張地留在店內繼續吃薑母鴨，嗆聲「阮在地的啦！」，警方循線將他們逮補，依殺人未遂、妨害秩序等罪送辦。

▲3惡煞抽煙不聽勸，撂2人砍殺老闆，行兇後匆匆離開。（圖／記者陳以昇攝）

▼3惡煞抽煙不聽勸，撂2人砍殺老闆，行兇後還囂張繼續用餐，嗆聲阮在地的啦！。（圖／記者陳以昇攝）

16日晚間7時許，龔男（21歲）、鍾男（34歲）、簡男（34歲）到新北市板橋區一家薑母鴨用餐，點餐後隨即點菸吞雲吐霧，老闆娘見狀上前規勸後，隔半小時又再度點起菸，老闆只好再上前勸阻「店內有許多小孩，可以到店外抽」，3人覺得老闆態度不佳，對他嗆聲，老闆頻頻道歉緩頰。

沒多久，這3名男子找來鄭男（24歲）、李男（28歲）2人持刀進入店內，直接衝進廚房砍殺、毆打老闆，行兇後2人隨即離開，教唆的3人事後竟囂張地若無其事繼續坐下來吃薑母鴨，還嗆聲「阮在地的啦！」，老闆耳朵、臉頰遭刀砍傷，送醫縫了14針。

警方獲報後到場，將龔、鍾、簡3人依現行犯逮補，並通知動手的鄭、李2人到案，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪送辦。