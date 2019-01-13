夜店「舞池太擠」兩幫人全武行　男遭折疊刀捅腹部送醫

記者張君豪／台北報導

周日凌晨台北市鬧區真不平靜！13日凌晨2時許，台北市信義區松壽路22號B1 IKON夜店發生一起夜店酒客持刀攻擊事件，所幸當時轄區信義警方正在夜店周遭舉辦擴大臨檢勤務，警網獲報後迅速趕到現場，當時在該夜店內消費的黃姓民眾因推擠衝突遭兩名酒客持摺疊尖刀刺傷腹部，警員趕到店內緊急將傷者送醫，並封鎖夜店清查，在黃姓傷者和他友人指認下警方帶回行兇的陳姓、邱姓兩名男子調查。

▲信義警方訊後移送持刀傷人的陳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，黃姓傷者現年22歲，案發當時在IKON夜店舞池內與兩名男子因推擠發生衝突，雙方口角後陳姓男子（21歲、有毀損前科）與友人邱姓男（22歲）酒後認為對方態度囂張，雙方嗆聲後大打出手，陳姓男子不滿隨即拿出藏在口袋裡的折疊刀刺傷黃姓傷者腹部，夜店業者件發現衝突立即報警處理。

警方趕到夜店內，發現陳嫌已經離開舞池，並將行兇的折疊刀丟到夜店廁所內的垃圾桶，經封鎖現場清查，發現兇刀上有血跡、鑑識人員並在兇刀上採到指紋跡證，並根據被刺傷者友人指證，逮捕行兇的陳姓、邱姓男子兩人返回警局說明。

陳、邱兩人被捕後，坦承他們當時到夜店喝酒後進入舞池跳舞，與對方發生身體碰撞後雙方藉著酒意互嗆，陳嫌認為對方人數眾多，害怕自己被圍毆，才會拿出折疊刀防身，未料雙方大打出手時刺傷對方。警方訊後將兩人依傷害罪嫌移送法辦，並允諾未來會更加強轄區夜店業者的安全管理和教育訓練。

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