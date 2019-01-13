神夢境驚醒！他秒失睡意「深夜清櫃子」　結局超狂...網喊：財神爺發年終

▲松山霞海城隍廟。示意圖，與本文無關。（圖／取自松山霞海城隍廟 - 五路財神臉書專頁）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨深夜夢到，自己站在財神廟前，怎料醒來後就再也無法入睡，無聊之餘他開始整理櫃子，過程中，還翻出一張去年9月-10月的發票；更巧的是，他好奇一對竟然中了4000塊錢。

網友深夜在「爆廢公社」發文，「剛剛夢到自己站在五路財神廟前 ，之後翻來翻去睡不著，就突然想整理我的櫃子，結果...莫名其妙的賺了4000。」

▲竟然挖出一張中獎發票。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見發票上末五碼與當期頭獎號碼「96745865」相同，幸運獲得四獎4000元，而且好在兌獎日前還沒過，只要在3月5日前都來得及；眼看突如其來的好運降臨，原po今天立刻買好餅乾、糖果，打算進貢財神爺。

對此，網友們紛紛笑回，「神明有說頭香可以分紅」、「是你的怎樣都跑不掉，恭喜你快過年了替自己加個紅包」、「這是財神爺給的年終」、「那張是我的」、「恭喜阿」。

▲財神爺喜歡吃甜食。（圖／記者周宸亘攝）

說到財神爺，民間有流傳，祂喜歡吃甜點，所以可以準備糖果、糕餅、五果及甜茶三杯等作為供品，並點上蠟燭，這個動作為「照神」，意味著照亮神明下到凡間的路。另外，也有流傳武財神爺玄壇真君是「回回人」，與回教有關係，因此供品中不得出現豬肉，要以其他的肉類代替。

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