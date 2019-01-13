泡麵加番茄醬！他推「省錢暗黑吃法」妹噁到想報警　網讚爆：會上癮＋1

▲番茄醬＋泡麵，各位能接受嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一般吃泡麵都會加蛋或是肉片來豐富料理，調料的話最多加個辣椒醬、胡椒粉。但有一名男網友吃法超特殊，煮完後直接拿起一罐番茄醬往泡麵裡加進去，而且出手毫不手軟，整鍋幾乎都要被番茄醬給淹沒，不僅能省錢，而且掛保證「一吃就上癮」；他PO上網後，沒想到真引來許多同好的網友說「極品美味！」

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，鍋裡的泡麵似乎才剛煮好而已，也未加一般袋中附裝的調味包，而是超多坨的番茄醬，用量一點都不手軟；番茄紅汁默默飄在泡麵上面，畫面極為壯觀。

原PO在貼文上寫道，這番茄醬泡麵一吃就愛上，是會上癮的味道，但妹妹說下次再看到他這樣加就報警，「有人跟我一樣喜歡在泡麵裡面加番茄醬嗎？」他還特地詢問網友們覺得好不好吃，按怒代表「噁心」、按愛心代表「好吃」，沒想到引來超過8000的按怒潮。

▲台灣人超愛吃泡麵，也自己研發了許多「怪異吃法」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

雖然原PO吃法怪異，但引來許多相同喜好的網友讚爆說，「＋1好吃耶，我也會加美奶滋與起司」、「我泡牛肉麵時都會加蕃茄耶！超好吃的喲！」、「統X蔥燒牛肉麵加番茄醬，不過不可以加X果X的，要外面那種比較爛的番茄醬，才對味！」、「我很愛，但湯就不會喝，單純只吃麵跟蕃茄醬，很多東西我也很愛加蕃茄醬吃」、「乾的麵可以加番茄醬，蠻好吃的」、「涼麵、鐵板麵我也會加，好吃」。

也有網友覺得番茄醬是這世界上最好吃的調味料，「我覺得所有東西加蕃茄醬都很好吃啊」、「番茄醬幾乎百搭」、「水餃加番茄醬也是好吃喔」、「我覺得要加比較甜的那種番茄醬」、「要醬包的番茄醬才好吃」、「我無法接受早餐店蕃茄醬的，要酸的才好吃」。

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