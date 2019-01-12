工程師打LOL「白嫩渾圓」快滿出來！　私照火辣出土...療癒深溝老司機嗨翻

▲比美食還吸睛。（圖／翻攝自stilleecho IG）

網搜小組／綜合報導

一般人的印象中，整天埋首在電腦前的工程師，總是與宅男有著難分難捨的連結，但這名「超胸狠」韌體工程師完全顛覆想像，外型甜美的她擁有豐滿渾圓，一張張私照中，更海派放送誘人深溝。

這名韌體工程師綽號叫「小嗨」，身材火辣的她不僅擁有高學歷，一路從北一女、師大畢業，同時也熱愛音樂、跳國標舞。曾登上PTT表特版的她，IG有近5萬名粉絲追蹤，而且她也經常現身知名YouTube頻道《Davio 魔術Channel》。

▲老司機們見「長輩」都按捺不住了。（圖／翻攝自stilleecho IG）

「久違一場ARAM，姐的寶刀還是未老！」去年中旬，她在IG上傳一張美照，是她打LOL時的側顏，認真帥氣的模樣，對比胸前超豐滿「長輩」，讓她爆紅吸粉。

許多老司機也紛紛留言，「複習到了...橫看成嶺側成峰」、「感覺手會卡到」、「真的無法注視螢幕很久，一直被長輩拉走視線」、「看到慈祥的外婆了」、「這樣走位會亂掉哈」。

韌體工程師的工作範圍非常廣，從裝置控制程式、驅動程式、作業系統、網路應用程式、系統整合程式、數位訊號處理程式，都屬於工作範疇，而軟硬體通吃的他們，相較於其他工程師，更有機會成為技術團隊中的核心。

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▼火辣辣美照。（圖／翻攝自stilleecho IG）