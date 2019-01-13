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熱騰騰薑母鴨！他爽咬「一大塊鴨肉」秒吐...根本神偽裝　網：老闆下重本

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▲熱騰騰薑母鴨！他爽咬「一大塊鴨肉」秒吐...根本神偽裝　網：老闆下重本。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個偽裝術太強大了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

由於東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，在這寒冷的天裡，大啖熱騰騰火鍋是再幸福不過的事了。一名網友昨晚去吃薑母鴨暖胃，沒想到咬肉時被「神偽裝術」給騙到；而許多人看完也超認同，驚呼「真的看不出來！」

版主許世子在「爆廢公社」發文感嘆，「我說生薑啊，你就不能有點自己的個性嗎？像雞肉、像鴨肉，還有像那個像這個，整鍋都是你的局，要找塊肉...容易麻我。」

當時，許世子以為找到了完整一塊、沒有骨頭的鴨肉，沒想到開心地咬下，「唉喲~我的媽呀......是薑」，害他還被同桌的取笑。只見桌上那塊孤零零的薑和盤上的肉，根本雙胞胎兄弟，不仔細看還真的很難分辨，不過他也笑讚，湯頭確實很棒。

冬天,火鍋,薑母鴨（圖／記者周宸亘攝）

▲冬天吃薑母鴨超暖，但當心別補過頭。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛笑回，「老闆下重本喔」、「薑是在cosplay」、「薑薑薑薑~」、「真的超會偽裝」、「跟人生一樣，這樣才夠味」、「這真的是很強大的隱身術」、「薑的專長是模仿」。

另外，不少人都曾眼睛業障重，直說「我也被騙好幾次，反覆的撈」、「這種事情我常做，吃個薑母鴨，肉沒吃到，薑吃一堆」、「真的！常常吃到薑」、「哈哈哈...我懂那感受」。

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關鍵字：薑母鴨,鴨肉,,神偽裝,高仿,,爆廢公社,老闆

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