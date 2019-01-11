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綠菜炸出便當盒！掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯　網吐：倒退20步

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▲▼滷肉飯加滿香菜。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有什麼東西要跑出來了！（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

香菜通常會搭配貢丸湯、麵線出場，但有看過它「淹沒」滷肉飯的時候嗎？一名網友透露買了一盒滷肉飯，並傳授大家讓老闆「心甘情願」幫忙把香菜加好加滿的秘訣。網友看完照片直呼傻眼「這是香菜飯吧」、「天啊我完全無法」。事實上，Youtber理科太太曾在影片討論香菜，討厭香菜的人鼻子能多偵測到一個味道，所以才會覺得香菜噁心。

原PO在《爆廢公社》表示，買到一碗「超級香的滷肉飯」，「只要誠懇迫切的跟老闆說：請把你今天遇到說不加香菜的客人的香菜都給我吧！通常都會笑著加好加滿」。從原PO曝光的影片來看，盒子一打開後幾乎看不見滷肉的蹤跡，香菜層層堆疊、快要炸出保麗龍盒，就連白飯也被淹沒。

▲▼滷肉飯加滿香菜。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這碗飯...你可以嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

這則PO文引發網友兩極反應，討厭香菜派的直呼不能接受，「我要吐了」、「我選擇餓...」、「超噁心......超怕香菜」、「倒退二十步～好可怕～光看圖就有點想吐了」。挺香菜派的則說，「這香菜蓋飯在哪買的呢」、「看起來好好吃」、「香菜最棒了」、「好香喔，怎可以有這麼多香菜，想吃～～」。

事實上，人會討厭香菜是能用科學解釋。理科太太表示，討厭香菜的人，鼻子會比一般人多偵測一個味道，這個分子叫做aldehydes（醛類），有些人會覺得像肥皂味，她則覺得是很刺鼻的臭味，但不喜歡香菜的人沒有病，只是可以多偵測到別人偵測不到的味道而已。

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：爆廢公社,滷肉飯,香菜

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